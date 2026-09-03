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Letnja sezona na Crnogorskom primorju i ove godine nije svima bila plodonosna. Mnogi izvođači se žale da je bila slaba potražnja, ali i posećenost, dok treperi nisu imali taj problem.

Oni su privukli posebnu pažnju, a njihovi nastupi postali su jedan od najtraženijih sadržaja u klubovima širom obale. Dok su turisti uživali u provodu, oni su, prema informacijama ljudi upućenih u organizaciju nastupa, za svega nekoliko sati na bini inkasirali iznose od nekoliko hiljada, pa sve do čak 30.000 evra.

Iako se tačni honorari uglavnom drže u tajnosti i zavise od lokacije, termina, kluba i vrste događaja, ovog leta posebno su se izdvojili Buba Koreli i Džala Brat, Cobi, Rasta, Relja Popović, Nući, Desingerica , ali i 2Soma.

Buba i Džala na vrhu

Sarajevski dvojac Buba Koreli i Džala Brat ove sezone bio je među najskupljim treperima. Kako tvrde izvori upućeni u njihove angažmane, za nastup su tražili između 25.000 i 30.000 evra, a cena je zavisila od toga gde nastupaju.

1/6 Vidi galeriju Buba Koreli i Džala Brat Foto: ATA images, Antonio Ahel/ATAImages

Da su njihovi honorari u samom vrhu regionalne trep scene, pisalo se i ranije.

Ove godine njihov raspored u Crnoj Gori bio je posebno gust, a publika je pokazala da je spremna da plati ulaznicu kako bi ih čula uživo.

Cobi traži 22.000 evra, ali i luksuz

Ni Cobi nije prošao ništa lošije.

Prema informacijama iz ljudi koji se bave organizacijom nastupa, njegov honorar za nastup iznosio je oko 22.000 evra, ali to nije bio jedini trošak za organizatore.

1/5 Vidi galeriju Cobi Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Naime, uz honorar je, kako tvrde upućeni, tražio i avionske karte za sebe i menadžera, dok je bend putovao sa dva kombija, kao i smeštaj u hotelu sa pet zvezdica.

Cobi je, prema informacijama koje kruže na estradi, posebno insistirao na kvalitetnom smeštaju i uslovima tokom letnje turneje. I ovih dana pojavile su se informacije da mu je hotel sa pet zvezdica jedan od važnih uslova tokom boravka na primorju.

Festivale mnogo više naplaćuje od nastupa u klubu

Stefan Đurić Rasta takođe je imao razloga za zadovoljstvo.

Foto: Printscreen/Instagram

Kako tvrde ljudi upućeni u njegove angažmane, reper je za nastup u klubovima uzimao oko 15.000 evra, dok je za festivalske nastupe cena išla čak do 25.000 evra.

Relja i Nući takođe papreno naplatili nastupe

Relja Popović je, prema informacijama sa terena, ovog leta za nastup uzimao je oko 15.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Relja Popović i Nući Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Ni Nući nije bio daleko. Njegov honorar se, prema istim informacijama, kretao oko 12.000 evra po nastupu.

Desingerica imao dve cene

Dragomir Despić Desingerica ovog leta imao je veoma specifičan raspored. Prema informacijama upućenih, dnevne žurke naplaćivao je oko 10.000 evra, dok je za večernje nastupe cena išla do 12.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Screenshot, Marko Karović, Printscreen/Instagram

Njegov format nastupa pokazao se kao posebno popularan među mlađom publikom, pa je tokom sezone imao veliki broj angažmana.

I javno dostupne informacije o ovogodišnjoj sezoni u Crnoj Gori navode da je Desingerica bio među izvođačima čiji se honorar kretao oko 10.000 evra.

2Soma podigao honorar

Posebno zanimljiva je priča o 2Soma, koji je, kako tvrde ljudi upućeni u organizaciju nastupa, sezonu počeo sa znatno nižom cenom.

U junu je, prema tim informacijama, za nastup tražio oko 5.000 evra. Međutim, potražnja je iz nedelje u nedelju rasla, pa je već u julu cenu podigao na oko 7.000 evra po nastupu. Kako se sezona zahuktavala, a termini počeli da se pune, cena je u avgustu otišla još više - na čak 10.000 evra po nastupu.

Foto: Oneya

Dakle, za samo dva meseca njegov honorar je, prema tvrdnjama upućenih, udvostručen.

Zlatni rudnik za trep scenu

I dok su ranijih godina primorjem uglavnom dominirale velike folk i pop zvezde, poslednjih sezona određeni treperi su zauzeli posebno mesto u letnjem provodu. Mada, i u njihovim redovima je došlo do promena, pa su samo određeni traženi.

Ovog leta to su, po svemu sudeći, i te kako naplatili.