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Popularni pevač Sergej Pajić (23) i poznata influenserka i psihoterapeutkinja Marija Hadžović (35) navodno uživaju u ljubavi, a svoju vezu još uvek nisu zvanično potvrdili.

Naime, Sergej Pajić i Marija se još uvek kriju od javnosti, ne pojavljuju se zajedno na događajima, ali su ove godine bili zajedno na letovanju, a Marija je na mrežama objavila fotografiju na kojoj se vide samo Sergejeva leđa prepoznatljiva po tetovaži, piše Alo.

Sergej je, inače, jednom prilikom, objavio sliku sa Marijom sa seta, ali nije potvrdio tada da su zajedno.

Foto: Printscreen

Bio u vezi sa Uki Q

Sergej Pajić je svojevremeno otkrio je koliko mu je teško pao raskid sa Uki Q.

- Sad u ovom periodu ne volim da pijem, ima period kada sam voleo, ali od kada imam devojku sam se smirio - rekao je Sergej, pa dodao:

- Zbog Une sam pio, zbog raskida, ali muzika mi je pomogla da sve to danas bude iza mene i da nekako pređem preko svega na jedan normalan način.

1/6 Vidi galeriju Sergej Pajić Foto: Printscreen, Screenshot, Kurir Televizija

Pričao da nema vremena za ljubav.

On je svojevremeno govorio o tome da li ima vremena za nove romanse.

- Trenutno se, nažalost, ne dešava ništa. Nemam vremena za to, posvećen sam radu i treningu. Sa Unom sam u jako dobrom odnosu - rekao je pevač tada.

kurir / alo

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