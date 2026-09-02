Slušaj vest

Sestrić poznatog repera Leona, Leo Caner ulazi u Elitu 10, a danas je na lekarskom pregledu tik pred ulazak u Elitu 10 progovorio na brojne teme. On se prvo predstavio javnosti za sve one koji ga do sada nisu videli.

- Ja sam Leo Caner, dolazim iz Kikinde. Imam 23 godine, po zanimanju sam personalni trener, tako da ne znam šta bi vas još zanimalo.

Kako je došla odluka za Rijaliti? Kako je to palo, kako?

- Palo mi je na pamet da se prijavim zato što želim da predstavim svoje kvalitete i da posle rijalitija pokrenem neki posao, ono, hoću da nastavim da se bavim modelingom. Time sam se bavio, ali bio sam u nekoj lošoj agenciji, nije mi se svidelo. Tako da mislim da mi je ovo baš dobra odskočna daska za nastavak karijere - rekao je Leon.

Screenshot 2026-09-02 143927.png
Foto: Printscreen

U Eliti 10 meseci ćeš biti zatvoren. Da li će to izvući iz tebe dobro ili ono loše?

- Pa, izvući će sve najbolje, zato što imam dobre kvalitete da pokažem. Disciplina, urednost, što bih hteo da im pokažem malo, jer sam čuo da su malo aljkavi, neuredni. Pa neću ribati, više ću malo šefovati.

A da li ti je neka zadrugarka zapala za oko već? 

- Pa, u prošlom intervjuu sam rekao da je Anđela lepa. Jeste lepa, sve to stoji, i pristojna devojka i šarmantna, ali je zauzeta. Da se razumemo, sve žene su lepe na svoj način. 

Inače, Leo je skrenuo pažnju na sebe svojim privlačnim izgledom, a samo par dana nas deli do početka nove sezone.

kurir / blic

Ne propustiteStars"IZBLAMIRAO SAM SE MINOM" Viktor Gagić otvorio dušu: Uplela je celu moju porodicu u naš odnos
Snimak ekrana 2026-08-27 155411.png
RijalitiNEKADA JE NACIJA OBOŽAVALA DA GA GLEDA, A DANAS JE NEPREPOZNATLJIV! Burek ulazi u "Elitu 10“, evo kako sada izgleda (VIDEO)
Živan Janićijević Burek
StarsSTOJA GA RODILA SA 17, A VEĆ SA 19 OSTALA UDOVICA! Evo ko je sin folk pevačice koji sada ulazi u rijaliti "Elita 10"
Stoja
RijalitiBEBICA LIJE SUZE NAKON RASKIDA S TEODOROM! Dotakao se i Miljane, alimentacije i nasledstva: Suzdržavam se da joj ne pustim poruku...
WhatsApp Image 2026-07-20 at 22.25.53 (3).jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

22:12
STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV