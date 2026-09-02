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Sestrić poznatog repera Leona, Leo Caner ulazi u Elitu 10, a danas je na lekarskom pregledu tik pred ulazak u Elitu 10 progovorio na brojne teme. On se prvo predstavio javnosti za sve one koji ga do sada nisu videli.

- Ja sam Leo Caner, dolazim iz Kikinde. Imam 23 godine, po zanimanju sam personalni trener, tako da ne znam šta bi vas još zanimalo.

Kako je došla odluka za Rijaliti? Kako je to palo, kako?

- Palo mi je na pamet da se prijavim zato što želim da predstavim svoje kvalitete i da posle rijalitija pokrenem neki posao, ono, hoću da nastavim da se bavim modelingom. Time sam se bavio, ali bio sam u nekoj lošoj agenciji, nije mi se svidelo. Tako da mislim da mi je ovo baš dobra odskočna daska za nastavak karijere - rekao je Leon.

Foto: Printscreen

U Eliti 10 meseci ćeš biti zatvoren. Da li će to izvući iz tebe dobro ili ono loše?

- Pa, izvući će sve najbolje, zato što imam dobre kvalitete da pokažem. Disciplina, urednost, što bih hteo da im pokažem malo, jer sam čuo da su malo aljkavi, neuredni. Pa neću ribati, više ću malo šefovati.

A da li ti je neka zadrugarka zapala za oko već?

- Pa, u prošlom intervjuu sam rekao da je Anđela lepa. Jeste lepa, sve to stoji, i pristojna devojka i šarmantna, ali je zauzeta. Da se razumemo, sve žene su lepe na svoj način.

Inače, Leo je skrenuo pažnju na sebe svojim privlačnim izgledom, a samo par dana nas deli do početka nove sezone.

kurir / blic

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