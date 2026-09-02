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Pevač Mitar Mirić ponovo je u žiži javnosti zbog pesme stare nekoliko decenija, koja je zbog jednog snimka sa svadbe skočio na trending listi.

Mirić je dobio i mnogo novih tezgi, a sada se oglasio snimkom koji je "zapalio" mreže.

Mitar je pevajući svoj hit snimao sebe, pokazavši lice koje je očito obradu kroz Instagram filter što su svi shvatili na pozitivan način, te je pobrao simpatije čitavog interneta.

U prilog tome svedoči činjenica da je Mitrov snimak prosledilo svojim prijateljima čak 50.000 ljudi.

00:26 Mitar Miric se zaigrao sa filterima Izvor: Instagram

Skočio na trending listi hitom starim 40 godina

Mirić je, naime, podelio rang-listu najčitanijih tekstova, na kojoj je zauzeo visoko drugo mesto. Posebno je zanimljivo što se na listi našao daleko ispred Jale i Bube, koji su trenutno među najpopularnijim imenima regionalne rep scene. Ovakav rezultat jasno pokazuje da interesovanje za Mitrove pesme ne jenjava, čak ni u vremenu kada nove generacije uglavnom slušaju drugačije muzičke pravce.

Njegov hit "Dotakni me" nalazi se među najtraženijim na Geniusu posebno nakon viralnog snimka sa jedne svadbe koja je oduševila region. Autentična atmosfera, opušteni momci i energija privukli su ogromnu pažnju javnosti, pa je snimak postao opšti hit uz komentare da ni Emir Kusturica ovo ne bi mogao bolje da režira.

Sada se ta ista pesma našla visoko na 2. mestu ostavivši iza sebe i popularne izvođače ali i hitove koje je publika zanemarila u ovom slučaju.

Pogledajte dodatni snimak: