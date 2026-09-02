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Jubilarna, deseta sezona popularnog rijaliti programa "Elita", startuje u subotu, 5. septembra.

Takmičari se uveliko pripremaju, ugovori su već potpisani, a danas se održavaju sistematski pregledi, kako bi se utvrdilo da su svi spremni za rijaliti.

Na sistematskom pregledu se među prvima pojavio zavodnik Veljko Petković koji se predstavlja kao Mali Velja.

Za njim žene lude, a on je nasmejan prošetao i ispozirao paparacima u crnoj majici i veoma kratkom šorcu, koji je istekao njegovu tetovažu na nozi.

Mali Velja došao na sistematski Foto: Printscreen

"Sviđaju mu se Anđela Đuričić i Divna DNK"

- Mislim da svojom harizmom mogu da ostavim utisak. Volim žene prvenstveno i sviđaju mi se Anđela Đuričić i Divna DNK. Divna DNK je baš žena za mene, mislim da bi se moji jako obradovali kada bih je doveo u kuću. A inače, otac me se odrekao kad je čuo da ulazim u "Elitu 10", tako da mislim da mi je Divna odskočna daska - rekao je mali Velja kada se nedavno pojavio na potpisivanju ugovora.

kurir / telegraf

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Mitar Miric se zaigrao sa filterima Izvor: Instagram