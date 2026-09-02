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Roker Đorđe David podelio je nedavno emotivnu priču o odrastanju svoje ćerke Staše. Iako je danas devojčica izuzetno napredna, on i njegova supruga Ana suočili su se svojevremeno sa ogromnim strahom i brigom za njen razvoj kada im je saopšteno da kod nje postoji sumnja na autizam.

Naime, Staša do druge i po godine gotovo uopšte nije govorila, što je izazvalo veliku zabrinutost kod muzičara i njegove partnerke Ane.

„Do neke godine i šest meseci Staša nije ni jedno slovo izgovorila, bilo je „ba, blu, a, e“, sa sve onim curenjem. Onda smo mi njoj dali mobilni telefon prebačen na engleski jezik i dete je progovorilo na engleskom jeziku bez akcenta. Mi smo sa njom imali konverzaciju na engleskom jeziku“, otkrio je tada Đorđe.

Situacija je, međutim, kulminirala kada je devojčica krenula u vrtić. Vaspitačica ih je tada pozvala na hitan sastanak, a taj trenutak porodica će zauvek pamtiti.

Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

Vaspitačica im je tada uputila sledeće reči: „Dođite, molim vas, na razgovor oboje. Jako je važno“.

Kada su stigli u obdanište, saopšteno im je da devojčica ima naznake blagog autizma. Dok se njegova supruga Ana izuzetno potresla zbog ovakvih vesti, Đorđe tvrdi da je odmah znao da to nema nikakve veze sa istinom. Zatražio je objašnjenje od vaspitačice na osnovu čega je došla do takvog zaključka.

"Rekla nam je da dete ima naznake autizma"

Vaspitačica je svoju sumnju obrazložila sledećim rečima:

„Pa, svi idu za njom, ona je centar ekipi u obdaništu, oni sa njom pokušavaju da pričaju, ali ona ima neke nerazumljive rečenice i niko je ništa ne razume. Ona nam kaže da dete ima naznake blagog autizma. Ja pogledam, Ana (supruga) se naravno potresla. Ja vidim nju i jasno mi je da to nema blage veze s mozgom“, rekao je Đorđe David tada za "Adria TV".

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Vrlo brzo se ispostavilo da su strahovi i sumnje bili potpuno neosnovani. Stašina „nerazumljiva“ komunikacija sa vršnjacima bila je zapravo posledica njenog izuzetnog poliglotskog talenta za strane jezike, a ne razvojnog problema.

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22:12
STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV