Slušaj vest

Kada se u javnosti pojavio snimak koji je podelila Kristina Spalević, a na kom se vidi kako Kristijan Golubović maltretira i ubija psa, nacija je bila zgoržena i osudila je ovakve postupke.

Kristina je iznela tvrdnje da je ubio njihovog kućnog ljubimca, ali je to Kristijan demantovao, pa je čak i snimao razgovor sa veterinarom koji je životinju tom prilikom pregledao.

Foto: Printscreen Instagram

Osim lajvova na Tiktoku na kojem je izneo problematične tvrdnje o bivšoj i pretio da će "prebiti Filipa Cara", javnost nije imala prilike da ga vidi u javnosti.

Redakcija MONDA je ovog puta uhvatila Kristijana u šetnji na jednoj beogradskoj pijaci, gde je opušteno razgovarao sa prodavcima i birao proizvode.

00:11 Kristijan Golubović na Bajloni pijaci Izvor: MONDO

Reagovao Željko Mitrović

Podsetimo, nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave, saznaje Kurir!

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

BONUS video: