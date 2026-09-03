Slušaj vest

Novi učesnik "Elite 10" koji se danas pojavio na lekarskom pregledu bio je Vasilije Obradović, koji se predstavio okupljenim novinarima.

- Vasilije Obradović, bavim se tetoviranjem, imam 23 godine, iz Beograda sam, a poreklom iz Crne Gore. Ceo život sam u tim vodama poznatih ličnosti, influensera, znam kako razmišljaju, moći ću da trpim pritisak - rekao je on.

Vasilije je istakao da je pojedine poslove tetoviranja odbijao.

- Jesam, muškarci su pitali svakakva pitanja, odbio sam, ali žene ne odbijam. Istetovirao bih ženu koja god hoće. Vrlo rado bih prepravio neke tetovaže, video sam dosta koje nisu lepo urađene - rekao je on i dodao:

- Sam po sebi upadam u oči, mali brkat dečko, ceo istetoviran, metar šezdeset, nije svaki dan da se vidi.

1/3 Vidi galeriju Vasilije Obradović Foto: Printscreen, Pink

Voleo bi da tetovira Desingericu

On je otkrio i koga bi voleo da išara po telu.

- Desingericu. On me je naveo na put tetoviranja. Njega sam upoznao na jednom mestu i on me je posavetovao da probam da tetoviram, zbog njega sam to krenuo da radim - rekao je Vasilije.

Pogledajte dodatni snimak: