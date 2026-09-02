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Novi učesnik "Elite 10" Dejan Nikolić danas se pojavio na lekarskom pregledu, pa je odmah novinarima priznao da je naišao na problem sa policijom.

- Dejan Nikolić iz Kaluđerice, prijavio sam se za Elitu da uđem malo, da vidim kako je, da pobedim. Zaustavila me sad policija, uzela auto na proveru, nov auto, pa uzeli na proveru, strane table. Sitno sam imao probleme sa zakonom, prekršajne, nisam bio u zatvoru - rekao je on, a potom predstavio svoju lepšu polovinu:

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Foto: Printscreen

- Ovo mi je druga supruga, venčana, imam jedan brak pre nje, imam maloletno dete. Tu i tamo su supruge što se tiče mog ulaska, one se druže prva i druga supruga.

Njegova supruga Marijana otkrila je da veruje u njegovu vernost, te da je neće prevariti pred kamerama.

- To se dešava, ali nije imao takve ispade, veran je. Ja verujem da će on kao pojedinac, sa svojim mozgom može da se izbori. On nije ugrožen. Neka pokušaju - navela je ona.

- Meni takva priča ne treba, ja imam maloletno dete. To kod mene ne. Ja sam ugostitelj - dodao je Dejan pred ulazak u Elitu.

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STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV