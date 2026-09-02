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Popularni rijaliti bračni par Maja i Alen Hadrović nakon učešća u četvrtoj sezoni rijaliti programa “Zadruga“ promenili su životne navike i povukli se u mirnu porodičnu oazu.

Maja i Alen poseduju velelepnu vilu na Kosmaju gde su pokrenuli i biznis, te su otpočeli njeno izdavanje, a dane kada nije rezervisana za druge, koristili su oni kako bi pobegli iz gradske vreve i opustili se na bazenu koji poseduju u sklopu nekretnine. Ipak, kada su sve doveli do perfekcije odlučili su se na prodaju pomenute vile, a naša ekipa posetile je Kosmaj i popularni bračni par, a Maja i Alen su pred kamerama “Blica“ progovorili o svim novonastalim situacijama.

- Dobro smo, odmaramo i došli smo do naše vile da odmorimo dušu. Deca su u Somboru kod bake, a mi smo iskoristili priliku da dođemo malo do ovde i uživamo od svega. Brzo se živi, ali se uvek trudimo da nađemo vreme za sebe. Pakujem Alena za “Elitu 10“, pa zar mislite da neće ući – kroz osmeh je rekla Maja na samom početku, a onda je Alen otkrio zbog čega su se odlučili da prodaju nekretninu na Kosmaju.

1/7 Vidi galeriju Maja i Alen Hadrović Foto: Printscreen/Instagram

- Glavni razlog prodaje vile je biznis u koji ulazimo i radimo jedan veliki projekat o kom ćete saznati sve veoma uskoro, ali nećemo još da ne bi neko ukrao naš plan, dok čekamo dozvole. Drugi razlog je da mi imamo jako malo vremena da dolazimo ovde na Kosmaj, jer Maja radi, a ja kad dođem sa decom opet smo razdvojeni i to nije to. Održavanje same kuće je veoma zahtevno i treba dolaziti veoma često. Mnogo volimo ovo mesto, našu kuću i tu prirodu, ovde je sve jedinstveno, ali kada sve sredimo mi ćemo odmah da kupimo plac i stavimo temelj za drugu kuću ovde na Kosmaju i onda ćemo polako napraviti nešto manje. Ovo je preogromno i jako je zahtevno za održavanje i kad ne dolazimo često, umesto da dođemo da odmaramo, dolazimo da radimo.

Oni su progovorili o ceni nekretnine o kojoj se dosta pisalo u medijima.

- Mi smo samo uložili 200. 000 evra i naježim se od toga kad se pomene da je to cena. Prodaje se za 365.000 i tolika je bila procena procenitelja, koji je došao ovde iz agencije i složio sam se sa tim, jer se ne razumem u cene. Ima zainteresovanih ljudi, ali nije nam ni žurba – iskreno je rekao Alen.

Dok su danas jedan od retkih rijaliti parova koji je opstao u Beloj kući zbog njihove ljubavi pretrpeli su dosta kritika, zbog čega su se mnogo i promenili.

- Ono što ste gledali u “Zadruzi“ i sada, to su totalne dve različite osobe, ali nikad se ne zna nova sezona, pratite nas. Dosta žena me prepoznaje i nekad se čak šokiram da me posle toliko godina ljudi prepoznaju, ali mi smo dobar primer odatle i nismo ništa loše radili da bi ukaljali ime i prezime. Kad je u pitanju rijaliti treba biti jako pametan i nisam znala da će mi se tako nešto desiti. Glavni rijaliti igrači su mi tamo usadili da smo najgori i imala sam u glavi da kada izađem da će me ljudi gađati na ulici i nisam imala svest i pojam o realnosti i šta je iza tih zidina – priča Maja, a onda otkriva da je njima rijaliti mnogo doneo.

- Da nisam ušla u rijaliti verovatno Alena ne bih ni upoznala, jer se ja po takvim mestima ne krećem. Mi smo nakon rijalitija napravili nešto veliko, a to je na prvom mestu porodica, a onda tek posao i biznis.

1/8 Vidi galeriju Popularni rijaliti par Maja i Alen Hadrović nakon učešća u “Zadruzi“ totalno su se povukli i vode miran i porodičan život. Iako su pazarili stan u centru Beograda, bračni par sagradio je vilu na Kosmaju za njih, ali i za izdavanje. Foto: Pritnscreen/Instagram

"Proslavili smo pola decenije ljubavi"

Dok su mnogi prognozirali i sumnjali u njihov odnos, nakon rijalitija demantovali su sve.

- Sada dok su dečica bila kod bake izašli smo dva dana i to neko vreme za sebe nam nekad znači. Jako nam je bilo lepo i obeležili smo našu petu godišnjicu, pola decenije. Jako brzo je proletelo i baš nam je bilo lepo i gledamo da obeležavamo te bitne trenutke za nas. Malo pre sam prao nešto i skinuo sam burmu, da me ne napadnu – priča Alen, dok pokazuje da burma fali na njegovoj ruci.

O ulasku u "Elitu 10"

Iako je Maja na početku intervjua istakla da Alena pakuje za novu sezonu rijalitija na kraju otkriva da je sve bila šala.

- Napolju je teško stvoriti toliki novac, jer taj novac dođe na gomili i svaka čast ljudima koji znaju zbog čega su ušli. Svako drugačije ide kroz život, neko se snalazi napolju, neko radi u struci, a neko zarađuje kroz rijaliti, ali nisam za tu vrstu posla. Rijaliti je danas postao neka vrsta zanimanja. Ulazi dosta starih učesnika “Zadruge“ iz naše sezone Mina, Anja, Stefan Karić, još samo mi falimo. On neka uđe, ja ću da čuvam decu. Nama prija što smo distancirani od svega i odgovara nam sve ovo. Mi ćemo na more, bićemo sa dečicom i planiramo taj neki biznis i to je fokus. Nadamo se da ćemo uskoro da se uselimo u naš stan i to su naši planovi – sa osmehom otkrivaju oni.

kurir / blic

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