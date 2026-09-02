Slušaj vest

Još jedno veče rezervisano je za muziku, emocije i dobru atmosferu na Tašmajdanu gde Milanče Radosavljević održava još jedan koncert pred beogradskom publikom.

Naša novinarska ekipa uhvatila je Milančeta dok je dolazio na spremanje pred sam početak koncerta. Vidno raspoložen, pevač je sa osmehom pozdravio našu ekipu, ne skrivajući dobro raspoloženje pred još jedno veliko muzičko veče.

Sve govori u prilog tome da nas na Tašmajdanu očekuje pravi spektakl. Atmosfera se polako zahuktava, publika pristiže, a poslednje pripreme uveliko traju kako bi sve bilo spremno za početak.

00:16
Milanče stigao na Taš sa suprugom Izvor: Kurir

Tu je i njegova supruga

Posebnu pažnju privukla je i Milančetova supruga, koja je takođe bila odlično raspoložena i spremna da podrži svog supruga pred večerašnji nastup.

Ako je suditi po osmesima, energiji i atmosferi uoči samog početka, Milanče Radosavljević i večeras ima spreman recept za veče koje će se dugo prepričavati.

Ne propustiteStars"DONELA JE DOBRU ODLUKU" Dragana Katić podržala Sanju Kužet zbog odlaska iz Granda: Neka kaže šta će sada da radi
Dragana Katić pala
Stars„MAJSTORI ZA DUŠU“ ACE SOFRONIJEVIĆA ODUŠEVILI PUBLIKU NA DRUGOM KONCERTU MILANČETA RADOSAVLJEVIĆA! Tu je i Tanja Savić, provodi se kao nikada do sada
WhatsApp Image 2026-08-29 at 22.06.09.jpeg
Stars"ALKOHOL NE KONZUMIRAM" Radiša Urošević stigao na koncert kod Milančeta pa otvorio dušu: Znamo se godinama
WhatsApp Image 2026-08-29 at 19.18.46.jpeg
StarsBRENA I BOBA MILANČETU POSLALI CVEĆE, A TU JE I OSTATAK ESTRADE! Velikani došli da koncert folk legende: Evo ko se sve pojavio (VIDEO)
Screenshot 2026-08-29 204511.png

 Pogledajte dodatni snimak:

03:30
Milanče Radosavljević dao izjavu pre koncerta Izvor: Kurir