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Još jedno veče rezervisano je za muziku, emocije i dobru atmosferu na Tašmajdanu gde Milanče Radosavljević održava još jedan koncert pred beogradskom publikom.

Naša novinarska ekipa uhvatila je Milančeta dok je dolazio na spremanje pred sam početak koncerta. Vidno raspoložen, pevač je sa osmehom pozdravio našu ekipu, ne skrivajući dobro raspoloženje pred još jedno veliko muzičko veče.

Sve govori u prilog tome da nas na Tašmajdanu očekuje pravi spektakl. Atmosfera se polako zahuktava, publika pristiže, a poslednje pripreme uveliko traju kako bi sve bilo spremno za početak.

00:16 Milanče stigao na Taš sa suprugom Izvor: Kurir

Tu je i njegova supruga

Posebnu pažnju privukla je i Milančetova supruga, koja je takođe bila odlično raspoložena i spremna da podrži svog supruga pred večerašnji nastup.

Ako je suditi po osmesima, energiji i atmosferi uoči samog početka, Milanče Radosavljević i večeras ima spreman recept za veče koje će se dugo prepričavati.

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