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Pevačica Nevena Božović u srećnom je braku sa zgodnim pilotom Nikolom Ivanovićem, sa kojim je dobila dvoje dece. Poznati par već godinama živi na relaciji Beograd - Budva.

Dok je par u Beogradu, uživaju u ušuškanoj nekretnini na Dorćolu, a tokom leta, život u Crnoj Gori provode u luksuznom apartmanu u hotelu, koji se nalazi u vlasništvu Nikoline porodice.

Sada porodica upravo uživa na crnogorskom primorju, a pevačica, koja sa porodicom živi u luksuznom komplekus nedaleko od plaže, sa sinom i ćerkom najviše vremena provodi upravo u igri sa decom pokraj mora.

1/6 Vidi galeriju Nevena Božović sa suprugom Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

Kompleks se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija na crnogorskom primorju, tik pored šetališta i na ulazu u Stari grad, dok je od mora udaljen samo nekoliko metara.

Nevena i njen suprug, sa decom, već godinama borave u najvećem apartmanu na četvrtom spratu, koji je u potpunosti uređen po njihovoj meri. Osim zajedničkih prostorija, spavaćih soba, Nevena poseduje i veliku terasu sa pogledom na stari grad, a na kojoj često provodi vreme u vežbanju i igri sa mališanima.

"Dovoljno je samo da pozovu telefonom"

Poznanik bračnog para Ivanović otkrio je svojevremeno za medije, kako izgleda život porodice, za vreme boravka u Crnoj Gori:

1/5 Vidi galeriju Suprug Nevene Božović Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

Njih dvoje ne moraju da brinu bukvalno ni o čemu. Ni o čišćenju, ni o kuvanju, to im je uvek na raspolaganju. Žive kao lordovi 24 časa dnevno. Samo pozovu telefonom i dobiju šta žele (smeh). Na poslednjem spratu se nalazi luksuzni restoran, a u apartmanu ispod njihovog živi i Nikolin brat. U prizemlju hotela nalazi se kafić u kojem Nevena i Nikola svakog jutra piju kafu kad su tu zajedno. Tu vole da sede sa svojim prijateljima. To su sve gazdine privilegije, šta da se radi. Nikolu viđamo češće nego Nevenu. On je uvek tu kad ne leti i kad nije na poslu. Njegova žena je ovde najviše tokom leta, kad s decom ide na plažu. Tokom godine je više na relaciji Beograd - Kosovska Mitrovica. I Nevenini roditelji kad dođu, odsedaju tu u hotelu - rekao je on tada.