Slušaj vest

Milanče Radosavljević još jednom je pokazao da njegov odnos sa publikom odavno nije samo odnos muzičara i fanova.

Večeras, 2. septembra, na koncertu na Tašmajdanu, legendarni pevač narodne muzike priredio je poseban trenutak za devojke koje nose ime po njegovoj čuvenoj pesmi "Anđelija".

Ovo može samo Milanče

Milanče je odlučio da prvih 45 Anđelija obraduje sa po dve ulaznice za večerašnji koncert. Tako su upravo one koje nose ime po jednoj od njegovih najpoznatijih pesama dobile priliku da ga večeras čuju i vide uživo.

01:17 Milanče Radosavljević se obratio Anđelijama Izvor: Kurir

A sada su se Anđelije i pojavile na Tašmajdanu!

Milanče im je prišao, srdačno ih pozdravio sa: "Dobro veče", i zahvalio im što su došle da budu njegovi specijalni gosti, potom i je uz osmeh rekao: "Zapamtite, bio je neki deda koji je otpevao pesmu za Anđelije."

Biciklom u prodavnicu uprkos slavi

Podsetimo, iako njegove pesme žive decenijama, a hit "Dao bih ovo malo života" je postao megahit tek deset godina nakon što je "bačen", slava ga nikada nije promenila.

- Kad se ugase reflektori, ja sam isto ono što sam bio i pre. Idem biciklom u prodavnicu, svratim do rođaka. Nikad se nisam osećao kao zvezda, ali sam ponosan što me smatraju umetnikom - skromno je ispričao nedavno velikan.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Čvrsta ruka supruge i 58 godina ljubavi

Uz njega je kroz sve uspone i padove punih 58 godina stajala njegova supruga. Njihov zajednički život doneo je mnogo radosti, ali i izazova, jer, kako priznaju, život sa muzičarem ume da bude nepredvidiv.

Njegova lepša polovina priznala je da ga je uvek podržavala, ali da je u kući morala da postoji "čvrsta ruka". Milanče na to u svom stilu, kroz osmeh, dodaje:

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

- Ja sam koristio priliku da se otrgnem kad otruli lanac i pobegnem. Nije lako biti sa muzičarem. Svirači i pevači su neuhvatljivi.

Da danas može da se obrati mladom sebi, koji je godinama punio kafane, poručio bi mu samo jedno: "Mučeniče, doživeo si taj dan!" uz zaključak da bi, i pored svih sumnji, sve u životu uradio potpuno isto.