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Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu, a pred sam početak spektakla prestonica je već u znaku njegovog imena. Kao što i priliči velikom muzičkom događaju, među prvima su počele da pristižu brojne kolege sa estrade, koje su došle da podrže legendarnog pevača.

Već na ulazu u Tašmajdanski park bilo je jasno da nas očekuje prava muzička noć. Među prvima je stigao orkestar Milenka Filipovića, koji je otkrio Aca Sofronijević. Njihov dolazak nije slučajan, budući da će i oni večeras biti deo velikog koncerta.

1/17 Vidi galeriju Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu, a pred sam početak spektakla prestonica je već u znaku njegovog imena Foto: Kurir

Ubrzo potom pred objektivima su se pojavila i poznata lica sa estrade.

Među prisutnima bila je i Ivana Šašić, koja je pred okupljenim medijima govorila o svom odnosu sa Anom Bekutom i sukobu koji je svojevremeno privukao veliku pažnju javnosti.

02:12 Aca Sofronijevic stigao na koncert Milančeta Radosavljevića Izvor: Kurir

Na Tašmajdan je stigao i Aca Sofronijević, koji nije krio koliko mu znači što se estrada večeras okupila oko Milančeta. Poznati harmonikaš i muzičar istakao je da njegove kolege podržavaju legendu narodne muzike, ali se dotakao i jedne teme koja se retko otvoreno komentariše – sujete među estradnjacima.

Ova muzička zvezda će biti specijalna gošća

A onda je dolazak Šaulića izazvao posebnu pažnju.

Goca Šaulić govorila je o odnosu koji je njen pokojni suprug Šaban imao sa Milančetom i otkrila koliko su dvojica velikana bili bliski. Njene reči dale su večerašnjem koncertu dodatnu emotivnu dimenziju, posebno jer će Ilda Šaulić biti jedna od specijalnih gošći.

00:58 Ilda Saulic izjava: Moj otac je bio veliki prijatelj Milanceta, privilegija mi je Izvor: Kurir

A pažnju okupljenih privukao je i Boki Lexington, koji se na koncert pojavio u automobilu vrednom oko 50.000 evra. Njegov dolazak nije prošao nezapaženo, a fotografi su odmah usmerili objektive ka njemu.

Sve je, dakle, spremno za veliko muzičko veče.