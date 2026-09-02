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Tašmajdan je večeras ponovo ispunjen publikom koja je došla da uživa u pesmama legende narodne muzike. Počeo je treći koncertMilančeta Radosavljevića, čime ovaj veliki umetnik nastavlja da ispisuje istoriju na jednom od najpoznatijih beogradskih koncertnih prostora.

Sve vrvi od emocije

Milanče je koncert otvorio emotivnom pesmom „Dao bih ovaj život“, a već od prvih taktova publika je pokazala koliko je željno iščekivala njegov novi susret sa beogradskom publikom. Tašmajdanom su se prolomile ovacije, dok su hiljade posetilaca zajedno sa Milančetom pevale njegove najveće hitove.

01:20 Milance Radosaljveic govor na koncertu Izvor: Kurir

Posebnu atmosferu i ovog puta upotpunjuje maestralni orkestar Aleksandra Sofronijevića, koji prati Milančeta na koncertima i svojim vrhunskim izvođenjem dodatno podiže atmosferu.

Nakon dva prethodna velika koncerta, Milanče Radosavljević večeras ponovo potvrđuje da njegova muzika i dalje ima posebno mesto u srcima publike, a Tašmajdan je još jednom postao mesto susreta generacija i najlepših narodnih pesama.

03:45 Koncert otvorio pesmom Dao bih ovo malo života Izvor: Kurir

A koncertna priča se ovde ne završava. Nakon velikog uspeha u Beogradu, zakazan je i koncert Milančeta Radosavljevića u Novom Sadu, koji će biti održan 2. oktobra. Karte su u prodaji od sutra, 3. septembra, od 13 časova, putem sajta Tickets.rs.

29:55 STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV