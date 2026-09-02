KRV NIJE VODA: Milančetov rođak gost na trećem koncertu: Tek da čujete kako peva
Na večerašnjem koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu publiku je očekivalo još jedno posebno iznenađenje.
Milanče na Tašu ugostio posebnog gosta
Kao specijalni gost na scenu je izašao Višeslav Čučković, profesor muzike i učitelj harmonike, koji je sa Milančetom povezan ne samo muzikom već i bliskim rodbinskim odnosom.
Višeslav je svoje prve muzičke korake upravo napravio uz Milančeta, koji mu je od najranijih dana bio važan oslonac i muzički uzor. Njihova zajednička ljubav prema muzici tako je kroz godine postala i deo porodične tradicije.
Njegov izlazak na scenu izazvao je posebno oduševljenje publike, a zajednički trenutak Milančeta i njegovog rođaka još jednom je pokazao da se ljubav prema muzici prenosi s generacije na generaciju.
Okupio krem estrade
Podsetimo, na koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu 2. septembra stigle su brojne kolege sa estrade: među prvima je došao orkestar Milenka Filipovića, zatim Ivana Šašić, Aca Sofronijević, Goca Šaulić, dok je posebnu pažnju privukao Boki Lexington koji je stigao automobilom vrednim oko 50.000 evra; Goca Šaulić je tom prilikom govorila o prijateljstvu svog pokojnog supruga Šabana Šaulića i Milančeta.