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Na večerašnjem koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu publiku je očekivalo još jedno posebno iznenađenje.

Milanče na Tašu ugostio posebnog gosta

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Kao specijalni gost na scenu je izašao Višeslav Čučković, profesor muzike i učitelj harmonike, koji je sa Milančetom povezan ne samo muzikom već i bliskim rodbinskim odnosom.

Višeslav je svoje prve muzičke korake upravo napravio uz Milančeta, koji mu je od najranijih dana bio važan oslonac i muzički uzor. Njihova zajednička ljubav prema muzici tako je kroz godine postala i deo porodične tradicije.

Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu Foto: Kurir

Njegov izlazak na scenu izazvao je posebno oduševljenje publike, a zajednički trenutak Milančeta i njegovog rođaka još jednom je pokazao da se ljubav prema muzici prenosi s generacije na generaciju.

Okupio krem estrade

Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu, a pred sam početak spektakla prestonica je već u znaku njegovog imena Foto: Kurir

Podsetimo, na koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu 2. septembra stigle su brojne kolege sa estrade: među prvima je došao orkestar Milenka Filipovića, zatim Ivana Šašić, Aca Sofronijević, Goca Šaulić, dok je posebnu pažnju privukao Boki Lexington koji je stigao automobilom vrednim oko 50.000 evra; Goca Šaulić je tom prilikom govorila o prijateljstvu svog pokojnog supruga Šabana Šaulića i Milančeta.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV