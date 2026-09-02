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Nakon što je na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia, pevačica Edita Aradinović je rešila da se maksimalno povuče iz javnosti i uživa u svim blagodetima majčinstva. Ipak, ove lepe životne teme prekinula je njena rođena sestra Indi koja je putem Instagram naloga odlučila da se obračuna sa porodicom.

Oglasila se Florija Aradinović

Pevačica je mami i sestri poručila da su mrtve za nju, te da više ne želi da bude deo njihovih života. Dan kasnije se predomislila i molila za oproštaj, čime je pokazala da su emocije ipak nadjačale trenutni bes.

1/6 Vidi galeriju Indi i Edita Aradinović Foto: Sonja Spasić, Tamara Trajković, Damir Dervišagić, Tamara Trajković, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

O svemu se sada oglasila i njihova majka Florija Aradinović, koja je pokušala da smiri situaciju i poručila da ovakve nesuglasice u porodici nisu ništa neuobičajeno.

- To traje već jako dugo. Ja ne znam ko u kući gde živi sa bratom, sestrom, nema problem. Pošto su javne ličnosti, to nas košta. Baš nas košta, a ljudi su surovi, šta da vam kažem. Sve je okej - rekla je Florija Aradinović za Blic.

Najveći skandal

Jedan od najvećih skandala koji je obeležio njihov odnos dogodio se početkom 2023. godine, kada je u javnost dospeo snimak fizičkog obračuna dve rođene sestre.

Indi i Edita sukobile su se ispred kuće svoje majke na Karaburmi. Na snimku se vidi kako se guraju, čupaju i udaraju, dok jedan muškarac pokušava da ih razdvoji. U jednom trenutku Edita je bacila Indin telefon, a potom se u sukob umešala i njihova majka.

1/6 Vidi galeriju Edita i Indi Foto: Damir Dervišagić, Tamara Trajković, Paparaco lov Printscreen, Kurir Televizija

Snimak je izazvao veliki haos u javnosti, posebno zbog činjenice da je reč o sestrama koje su godinama bile veoma bliske i zajedno prisutne na estradi.

Ipak, i pored svega, ovaj incident nije označio definitivan kraj njihovog odnosa.