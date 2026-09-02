ANA NIKOLIĆ ULAZI U ELITU 10?! Pevačica pred početak rijalitija objavila sliku sa Milicom Mitrović i šokirala: Neka me čeka krevet pored Miljane!
Pevačica Ana Nikolić ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta objavom na Instagramu. Ana je podelila fotografiju sa Milicom Mitrović i tom prilikom otkrila da će se uskoro pridružiti učesnicima "Elite 10", čiji je početak zakazan za subotu.
"Ulazim u Elitu 10, samo što manje da pevam, više da nazdravim", napisala je Ana.
U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru, pevačica je dodala i: „Kad stignem, neka me čeka krevet pored Miljane“, a uz ovu poruku objavila je fotografiju sa Milicom Mitrović.
Stanija: "Možda ostanem koji dan u Eliti 10"
Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević se, inače, nedavno osvrnula na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.
- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome - misteriozna je bila Stanija.