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Pevačica Ana Nikolić ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta objavom na Instagramu. Ana je podelila fotografiju sa Milicom Mitrović i tom prilikom otkrila da će se uskoro pridružiti učesnicima "Elite 10", čiji je početak zakazan za subotu.

"Ulazim u Elitu 10, samo što manje da pevam, više da nazdravim", napisala je Ana.

Pevačica Ana Nikolić iznenadila je sve objavom na Instagramu. Slikala se sa Milicom Mitrović, te najavila svoj ulazak u "Elitu 10", koja startuje već u subotu. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Instagram

U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru, pevačica je dodala i: „Kad stignem, neka me čeka krevet pored Miljane“, a uz ovu poruku objavila je fotografiju sa Milicom Mitrović.

Stanija: "Možda ostanem koji dan u Eliti 10"

Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević se, inače, nedavno osvrnula na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome - misteriozna je bila Stanija.

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29:55
STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV