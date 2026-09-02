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Posebno iznenađenje večerašnjeg koncerta Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu bila je specijalna gošća Ilda Šaulić.

Milanče je godinama bio veliki prijatelj njenog oca, pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, pa je Ildin dolazak na njegov koncert imao posebnu emotivnu težinu.

00:40 Ilda Šaulić Izvor: Kurir

Ilda je pred mnogobrojnom publikom otpevala dve pesme, a njen izlazak na scenu dočekan je ovacijama i velikim oduševljenjem. Publika je zajedno sa njom pevala, a atmosfera na Tašmajdanu dodatno je dobila emotivnu notu.

Podsetimo, Ilda Šaulić je nedavno zakazala svoj veliki solistički koncert u Sava centru, koji će biti održan 26. novembra. Publika će tako uskoro imati novu priliku da uživa u njenim prepoznatljivim pesmama i vokalu.

"Milanče je čovek bez ikakvih skandala"

Podsetimo, pred početak koncerta, Goca je za medije govorila o Milančetu i njegovoj dugogodišnjoj karijeri, ističući da smatra da je odavno zaslužio ovakvu priliku.

Evo ko je sve došao na Milančetov rođendan:

1/17 Vidi galeriju Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu, a pred sam početak spektakla prestonica je već u znaku njegovog imena Foto: Kurir