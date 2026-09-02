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Za Milančeta Radosavljevića poslednjih godina sve češće možemo čuti da ga nazivaju najvećim živim pevačem narodne muzike. Tokom višedecenijske karijere izgradio je poseban muzički trag i stvorio pesme koje i danas povezuju različite generacije. Ipak, njegova veličina ne ogleda se samo u muzici.

Na scenu izveo njih

01:16 Orkestar Milenka Filililovica na koncertu Milanceta Radosavljevića Izvor: Kurir

Milanče, koji za sebe voli da kaže da je običan čovek iz naroda, još jednom je pokazao da je po mnogo čemu poseban. Na velikom koncertu na Tašmajdanu, pred brojnom publikom, na scenu je izveo orkestar Milenka Filipovića, mlade trubače koji su zahvaljujući svom talentu i muzikalnosti postali pravi hit na društvenim mrežama.

Time im je Milanče pružio priliku da se predstave široj publici i pokažu svoj talenat uživo, još jednom potvrdivši koliko podržava mlade muzičare i daje im prostor da se afirmišu. Upravo zbog toga ne čudi što se među publikom na Tašmajdanu večeras mogu videti i brojni mladi ljudi, pored generacija koje su odrastale uz njegove pesme.

Publika je tako imala priliku da uživo čuje viralni orkestar, koji je nastupio zajedno sa Milančetovim rođakom, a delić atmosfere sa ovog posebnog trenutka možete videti u prilogu.

"Slušajte lepe pesme, život je lep, samo mu kraj ne valja. Zdravi bili", poručio je Milanče nakon povratka na binu, a potom zapevao čuvenu pesmu „Tiho teče Kolubara“.

Specijalna gošća Ilda Šaulić

Milanče je godinama bio veliki prijatelj njenog oca, pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, pa je Ildin dolazak na njegov koncert imao posebnu emotivnu težinu.

1/7 Vidi galeriju Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević večeras, 2. septembra, održava veliki koncert na Tašmajdanu Foto: Kurir

Ilda je pred mnogobrojnom publikom otpevala dve pesme, a njen izlazak na scenu dočekan je ovacijama i velikim oduševljenjem. Publika je zajedno sa njom pevala, a atmosfera na Tašmajdanu dodatno je dobila emotivnu notu.

Podsetimo, Ilda Šaulić je nedavno zakazala svoj veliki solistički koncert u Sava centru, koji će biti održan 26. novembra. Publika će tako uskoro imati novu priliku da uživa u njenim prepoznatljivim pesmama i vokalu.