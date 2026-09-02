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Nakon što se prethodnih dana našao u centru pažnje zbog incidenta sa policijskim službenikom, influenser Jovan Radulović Jodžir stigao je u Beograd.

Tokom dana oglašavao se iz srpske prestonice, a potom objavio snimak sa večere i pokazao ko mu je pravio društvo.

Na večeri je uživao sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, budućom učesnicom Elite 10 Anđelom Đuričić i Anom Spasojević.

Vesela ekipa nije skidala osmeh sa lica, a u jednom trenutku Jodžir je upitao Anđelu kako uspeva da trpi repera?

Detaljnije u prilogu.

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Jodžir stigao u Beograd nakon privođenja Izvor: Instagram

-Još malo - odgovorila je kroz osmeh, ne skidajući osmeh sa lica.

Priveden pa novčano kažnjen

Podsetimo, Jovan Radulović Jodžir, 28. avgusta priveden je zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži X.

Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV