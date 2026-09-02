JODŽIR NAKON PRIVOĐENJA STIGAO U BEOGRAD: Objavio snimak iz provoda sa Anđelom i Gastozom (VIDEO)
Nakon što se prethodnih dana našao u centru pažnje zbog incidenta sa policijskim službenikom, influenser Jovan Radulović Jodžir stigao je u Beograd.
Tokom dana oglašavao se iz srpske prestonice, a potom objavio snimak sa večere i pokazao ko mu je pravio društvo.
Na večeri je uživao sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, budućom učesnicom Elite 10 Anđelom Đuričić i Anom Spasojević.
Vesela ekipa nije skidala osmeh sa lica, a u jednom trenutku Jodžir je upitao Anđelu kako uspeva da trpi repera?
Detaljnije u prilogu.
-Još malo - odgovorila je kroz osmeh, ne skidajući osmeh sa lica.
Priveden pa novčano kažnjen
Podsetimo, Jovan Radulović Jodžir, 28. avgusta priveden je zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži X.
Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.