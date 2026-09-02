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Relja Popović otvoreno je govorio o svom odnosu sa Nikolijom, njihovom zajedničkom životu, ali i o njenom predstojećem koncertu, koji s nestrpljenjem očekuje.

Što se tiče nove frizure, otkrio je da je to tražila njegova mlađa ćerka:

- Mlađa ćerka mi je tražila da se ofarbam. Jer gleda sliku sa njenog prvog rođendana, kada sam bio plav i ona misli da je to moja prirodna boja, pa me s vremena na vreme pita kad ću da imam svoju boju - rekao je i otkrio kakva mu je uloga u predstojećem koncertu njegove supruge:

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović Foto: Kurir

- Moja uloga se razlikuje od dana do dana, mi smo tu da je podržimo, verovatno ću biti tu da pomognem u realizaciji, biću tu da pevam, ako me opet pozove i da se radujem sa njom - rekao je Relja, pa otkrio kako izgleda njihov odnos iza zatvorenih vrata:

"Na sceni smo retko zajedno"

- Na sceni smo retko zajedno, a to kako se slažemo kod kuće, valjda dovoljno govori to koliko smo dugo zajedno.

Ljubavna priča

Poznati reperi zavoleli su se veoma mladi i danas uživaju u skladnom, porodičnom životu, koji su ulepšale njihove dve ćerke – Rea i Hana, a mnogi ne znaju kako je za njih sve počelo.

– Neopohodno je za uspeh u braku da se malo kriješ od medija. Imam skladan brak, a to je javnosti i medijima dosadno i ja sam mnogo srećna zbog toga – rekla je Nikolija jednom prilikom za Exkluziv NIGHT na TV Prva.

Dok je još Relja bio član rep dua Elitni odredi, oni su zajedno snimili pesmu "Alkohola litar", koja je postala veliki hit te 2014. godine, a nije trebalo mnogo vremena da se pročuje da su Nikolija i šarmantni muzičar u vezi. Od početka su, ipak, bili rešeni da sačuvaju svoju privatnost i nisu delili mnogo, a reper je napravio izuzetak i jednom prilikom objasnio da je odmah shvatio da je pred njim nešto sasvim posebno.

1/10 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je Relja.

"Kada sam je kolima vijao..."

Tek nedavno se Nikolija u razgovoru za medije prisetila jednog od njihovih prvih izlazaka.

– Kad smo se upoznali bili smo u jednom kafiću i sedeli smo jedno preko puta drugog, tek upoznati i jako zaljubljeni i on je pružio ruku i krenuo je da kaže, da peva: „A još bih s tvojih dlanova…“, a onda sam ja dodala: „Vode popio“ – ispričala je za Blic.

Čuvena je i njihova priča o poteri kroz grad, na koju su se oboje osvrnuli u svojim intervjuima.

– Kad sam je kolima vijao... Mislim da smo bili u studiju, i bilo nam je strava, ona je sela u kola i ja sam krenuo za njom, pratio sam je. Bilo je zabavno, jurili smo se kolima po gradu, bilo je strava. Nisam siguran za prvi poljubac, ali mislim da se desio to veče – rekao je Relja svojevremeno.

– Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi – prisetila se.

Kurir.rs/Blic