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Izjava Dr Igija o događaju koji se odigrao pre gotovo tri decenije izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, nakon što je muzičar u jednom podkastu otvoreno govorio o "Skrivenoj kameri" u kojoj su učestvovali članovi grupe Montenigers i Dalibor Andonov Gru, kao i pokojni glumac Milenko Zablaćanski.

Dr Igi je objasnio da tada nije poznavao članove Monteniggersa, dok je Grua znao tek površno, zbog čega je, kako tvrdi, njihove reči shvatio ozbiljno. Prema njegovim rečima, ono što je trebalo da bude šala pred kamerama kod njega je izazvalo bes, jer je imao utisak da sagovornici zapravo misle ono što govore.

1/5 Vidi galeriju DR Igi Foto: Printscreen

- Ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo, ja bih nekoga ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena, zašto? Prvo, Montenigerse nisam poznavao tad uopšte. Gru sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se, a ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi s kojima sam dobar, pa ja se nikad ne bih naljutio u životu, ne ljutim se ja tako lako - šokirao je dr Igi.

Denser se osvrnuo i na ljude koji su bili povezani sa čuvenom skrivenom kamerom, a koji danas nisu među živima.

- Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Monteniggers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva - rekao je on.

Upravo ovaj deo njegovog izlaganja izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama. Mnogi su ocenili da je njegovo prisećanje na događaj od pre 30 godina bilo neprimereno, posebno zbog načina na koji je govorio o ljudima koji više nisu među živima.

„Skoro nešto odvratnije nisam čula. Kompleksaš“, jedan je od komentara. „Budalo“, „Jezivo“ i „Bolesnik“ samo su neke od reakcija koje su se nizale ispod objave.

Jedna korisnica podsetila je da se same skrivene kamere seća, ali je ocenila da način na koji Dr Igi danas govori o tom događaju ostavlja potpuno drugačiji utisak.

„Sećam se te skrivene kamere i činjenica je da je rep ekipa na densere gledala sa visine, verovatno je i u pravu kada kaže da su oni sve to i mislili što su u šali izgovorali. Nije prijatno, ali ovakvo ‘poentiranje’ posle 30 godina, a svi bili klinci maltene, grozno“, napisala je.

Drugi su otišli korak dalje, komentarišući njegovu odluku da u priču uplete preminule aktere događaja.

„A inače, kad već pominje ljude koji nisu živi, idiot, on kao vodi ispunjen život, ni kuceta ni maceta, neka kaže šta se njemu sve desilo i ko je oko njega umro sve, baksuz... Samo kreten može posle 30 godina ovako da kaže nešto. E, moj ti...“, navodi se u jednom od komentara.

Posebno je odjeknula i reakcija osobe koja je povezala ovu izjavu sa njegovim ranijim pričama o samoći.