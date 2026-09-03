Slušaj vest

Leontina Vukomanović bila je jedna od najpopularnijih pevačica na našim prostorima, a iako se poslednjih godina povukla iz javnosti, detalji iz njenog privatnog života i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je mladina kuma na venčanju bila Milica Mitrović. Leontina je svojevremeno otkrila da se za svoj najvažniji dan pripremala u potpuno opuštenoj atmosferi, daleko od profesionalnih salona.

1/5 Vidi galeriju Leontina Vukomanović Foto: Beta/Beoinfo, Nemanja Nikolić, ATA images

"Znala sam koliko mogu da izdržim u braku"





- Nisam htela da se doterujem u salonu, više mi je prijalo da to bude u opuštenoj atmosferi. Kćerke Milice i Željka Mitrovića ponudile su da mi pomognu. U njihovom kutku za igranje, smeštenom u potkrovlju porodične vile, obavila sam neophodne pripreme. Kumice su neprestano bile uz mene. Za tako bitan dan nisam htela da koristim usluge profesionalnih šminkera, već sam se sama našminkala - ispričala je pevačica o pripremama za venčanje koje je održano u crkvi Svete Petke.

Međutim, brzi ulazak u brak pratio je i duboki lični strah. Kako je Leontina kasnije priznala u jednoj TV emisiji, imala je veliku bojazan od braka i toga da joj ljubav ne dosadi.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

- Ja sam se plašila da mi ljubav ne dosadi i imala sam veliku bojazan i kada je trebalo da se odlučim na brak. Nisam smela da se upustim u to, jer sam znala svoje cikluse, to jest koliko ja to mogu da izdržim - iskrena je bila pevačica, dodajući da se sve na kraju odigralo tačno onako kako je i predvidela.