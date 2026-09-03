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Velika sreća u porodici Nenada Kneževića Kneza! Njegova ćerka, pevačica Ksenija Knežević se porodila i na svet donela devojčicu Mateju.

- Na svet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Video sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je za Kurir ponosni deda.

Značenje imena Matea

Ime Matea je hebrejskog porijekla, izvedeno od starohebrejskog imena "Mattitjah", što u prevodu znači "dаr Božji". Ime jednog od dvanaestorice apostola.

Tokom trudnoće se povukla iz javnosti

Ksenija je tokom trudnoće uglavnom čuvala privatnost, a vest da čeka prvo dete sa dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem potvrđena je u martu ove godine. Tada je otkrila da je već u petom mesecu trudnoće i da se oseća odlično.

„Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava. Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću“, rekla je tada Ksenija.

Zbog prinove Ksenija i Nikola odlučili su da odlože svadbu, koja je prvobitno bila planirana za maj. Par se prethodno verio na Santoriniju, a Ksenija je nakon višegodišnje veze sa Nikolom odlučila da sa njim započne novo životno poglavlje.

1/9 Vidi galeriju Ksenija Knežević Foto: Profimedia, Printscreen/Instagram, Goran Popovski

Posebno emotivan zbog prinove bio je Knez, koji nije krio koliko se raduje tome što će postati deda. Kada je u martu saznao da će njegova ćerka dobiti bebu, otkrio je da je cela porodica vest proslavila zajedničkim ručkom.

„Tako je, postaću deda. Svi smo od reda jako srećni. Napravili smo jedan fantastičan ručak da proslavimo tu vest“, rekao je tada Knez.

Kako je ispričao, Ksenija nije želela da porodici govori o trudnoći dok nije završila preglede i bila potpuno sigurna da je sve u redu. Čak su svi zajedno počeli da predlažu imena za bebu, ali je dogovor bio da konačnu odluku donese upravo Ksenija.