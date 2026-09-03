Slušaj vest

Pevač Nenad Knežević Knez postao je deda pošto se njegova ćerka Ksenija Knežević porodila se i na svet donela devojčicu. 

Ponosni deda je za Kurir otkrio da je njihova princeza dobila ime Matea.

Knez nije krio sreću zbog najlepše vesti, a kako nam je rekao, porođaj je počeo jutros, nakon što je Ksenija ušla u deveti mesec i prešla očekivani termin.

- Na svet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Video sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je za Kurir ponosni deda.

Nenad Knežević Knez Foto: Boba Nikolić

Značenje imena Matea

Ime Matea je hebrejskog porijekla, izvedeno od starohebrejskog imena "Mattitjah", što u prevodu znači "dаr Božji". Ime jednog od dvanaestorice apostola.

Povukla se iz javnosti

Ksenija je tokom trudnoće uglavnom čuvala privatnost, ali je ranije otkrila da se odlično oseća i da joj trudnoća nije teško pala. Vest da čeka prvo dete obradovala je čitavu porodicu, a posebno njenog oca, koji nije skrivao koliko se raduje novoj ulozi.

Knez je još tokom trudnoće govorio koliko je uzbuđen zbog dolaska unuke, a tada je otkrio i da Ksenija nosi devojčicu.

Nenad i Ksenija Knežević Foto: Youtube Printscreen, Nemanja Nikolić, Printscreen

Sada je višemesečno iščekivanje završeno, a porodica Knežević bogatija je za još jednog člana. Knez je tako i zvanično postao deda, dok je Ksenija započela novo i najvažnije poglavlje svog života – majčinstvo.

Ime koje su roditelji izabrali za devojčicu je Matea, a ponosni deda već je imao priliku da vidi fotografiju unuke i nije skrivao oduševljenje.

Ne propustiteStarsKNEZ POSTAO DEDA! Porodila se bivša uraganka Ksenija Knežević! Na svet donela devojčicu - dali joj moćno ime
WhatsApp Image 2024-10-22 at 8.22.01 PM.jpeg
Stars"TADA JOJ JE TERMIN" Knez otkrio kada bi trebalo da se porodi Ksenija
2512651-screenshot21-edit.jpg
Stars(FOTO) POSLOVAN ČOVEK RADI NA SVE STRANE! Knez u tržnom centru dogovara nastup
knez.jpg
StarsUBOLI HIT PA OBRNULI MASNU LOVU! Svoje stare pesme prodali za reklamu: Vera Matović uzela vrtoglavu cifru, Đogani zaradio 15.000 €, a Mandić drži svoju cenu
stars.jpg