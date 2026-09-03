Slušaj vest

Javnost je zatečena nakon gostovanja Dr Igija u jednom podkastu, gde se prisetio čuvene Skrivene kamere koju su svojevremeno snimali sa njim Gru, Nebo i Nigor. Iako je od tog događaja prošlo gotovo 30 godina, muzičar je otkrio da ono što se tada dogodilo očigledno nije zaboravio.

Pogledajte Skrivenu kameru zbog koje se naljutio:





Denser je u podkastu najavio da će tražiti da se Skrivena kamera skine sa Jutjuba.

Ubio bih u afektu

Dr Igi je tokom razgovora ispričao da je celu situaciju doživeo mnogo ozbiljnije nego što su ostali očekivali. Kako je objasnio, članove grupe Monteniggers tada uopšte nije poznavao, dok je Grua znao tek površno, zbog čega njihove provokacije nije shvatio kao bezazlenu šalu.

Prema njegovim rečima, upravo je to bio razlog zbog kog je burno reagovao, a danas tvrdi da je situacija mogla da se završi mnogo gore.

„Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda nekoga i ubio tamo. Toliko su me iznervirali. Tako da, hvala Bogu što se tako završilo“, rekao je Dr Igi.

On je otkrio i da je u tom periodu imao pištolj u automobilu, ali je naglasio da ga je posedovao legalno. Kako je ispričao, oružje je mnogo godina kasnije vratio državi.

„Ja sam tad imao oružje u kolima, jer je tada bilo moderno nositi pištolje. Naravno, sa dozvolom sve. Ja sam taj pištolj pre mnogo godina vratio SUP-u i državi Srbiji“, naveo je muzičar.

Dr Igi se potom osvrnuo i na samu skrivenu kameru, tvrdeći da prema njemu nije bila fer. Posebno ga je pogodilo to što je, kako kaže, imao osećaj da ljudi koji su ga tada provocirali nisu samo glumili pred kamerama.

„Monteniggers nisam poznavao tad uopšte. Gru sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se, a ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali“, ispričao je.

U nastavku je pomenuo i ljude koji su učestvovali u realizaciji snimanja, a kojih danas više nema.

„Znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Monteniggers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva“, rekao je.