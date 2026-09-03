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Nakon što je Dr Igi jezivom izjavom o smrti pokojnih Grua i Neše Montenigersa šokirao Srbiju, njihov prijatelj Nigor Lazić oglasio se na mrežama.

Naime, Nigor, kojik je inače dobar prijatelj Dalbiora Andonova Grua i Neše Montenigersa oglasio se kratkol na svom Instagramu.

Naime, on je podelio izjavu Dr Igija uz kratak opis: "Bože, pomozi mu".

Dr Igi
Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Dr Igi šokirao je izjavom tokom gostovanja u jednom podkastu

- Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda i nekog ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena. Zašto? Prvo ja Montenigerse nisam poznavao tad uopšte, Grua sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali su me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se. A ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se ja naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi sa kojima sam ja dobar, pa ja se ne bih naljutio nikad u životu, ne ljutim se ja tako lako.

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