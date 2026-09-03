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- Na svet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Video sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je ponosni deda za Kurir.

Ko je misteriozni Nikola?

Podsetimo, Ksenija je ćerku dobila sa bogatim biznismenom sa Vračara, koga već godinama uspešno skriva od javnosti.

Nikoli Todoroviću sudbonosno "da" rekla je 2025. godine, klada je na ruci ponela verenički prsten. Ipak, planove o svadbi ostavili su po strani, kada ih je obradovala vest o prinovi.

Todorović je iz ugledne beogradske porodice. Otac mu je advokat, dok on ima razvijen biznis.

1/4 Vidi galeriju Ksenija Knežević se verila Foto: Printscrean

Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija.

On ima kuću u Crnoj Gori, a sa Ksenijom živi na Vračaru u Beogradu, pisali su domaći mediji.