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Srpska influenserka Zorana Jovanović Zorannah otvorila je dušu u svom najnovijem vlogu na Jutjubu i bez ustručavanja oplela po kolegama, tvrdeći da vlada dvoličnost i licemerje na domaćoj javnoj sceni.

Iako je godinama bila nezaobilazni deo svih bitnih okupljanja i događaja, Zorana Jovanović Zoranah je priznala da joj ti skupovi u Srbiji uopšte nisu prijali.

"Mrzela sam da idem na ivente"

Zorana je otvoreno objasnila šta joj je najviše smetalo kod kolega influensera kada bi se našla na domaćim događajima.

- U Srbiji sam mrzela da idem na ivente. Ne znači da nisam želela da budem pozvana, ali sam mrzela da idem jer je kod nas toliko toksična situacija kada odete negde i sve je toliko fejk i svi se odmeravaju i komentarišu jedni druge - iskrena je bila Zorannah.

Ona je slikovito opisala kako izgledaju ti susreti van dometa kamera, gde se, kako kaže, prisnost glumi samo dok se gledaju u lice, dok se u realnosti stvari odvijaju potpuno drugačije.

1/7 Vidi galeriju Zorannah Foto: Printscreen/Youtube

- Bukvalno ćete stati pored nekoga, pozdraviti se: 'Jao što si lepa, kuco, maco', a onda se okrenu i pljuju po vama na sve moguće načine. Ja sam u tom momentu imala između 28 i 32 godine i više mi je sve to bilo preko glave jer nisam fejk osoba. Ako te ne volim, neću ti se javiti i prosto je tako - poručila je influenserka.

Sreću pronašla van Srbije

Podsetimo, Zorana danas živi daleko od ove toksične atmosfere. Ona se preselila u Majami gde uživa u braku sa suprugom, golmanom Elojem Rumom, za kog se udala u februaru ove godine na intimnoj ceremoniji.

Inače, Zorannah sa verenikom je živela i u Holandiji, a jednom prilikom izazvala je potpuni haos na društvenim mrežama kada je priznala da je dobila ključ od njegovog stana i karticu pre nego što je upoznao.