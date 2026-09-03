"U SRBIJI JE SVE FEJK, MRZELA SAM DA IDEM TAMO" Zorannah oplela po kolegama: Jao što si lepa, kuco, maco, a onda se okrenu i pljuju!
- Zorannah je u vlogu rekla da je u Srbiji mrzela da ide na influenserske događaje zbog toksične atmosfere i dvoličnosti.
- Opisala je kolege kao fejk i poručila da joj je smetalo što se u lice osmehnu, a iza leđa pljuju.
- Danas živi u Majamiju sa suprugom Elojem Rumom, daleko od domaće scene.
Srpska influenserka Zorana Jovanović Zorannah otvorila je dušu u svom najnovijem vlogu na Jutjubu i bez ustručavanja oplela po kolegama, tvrdeći da vlada dvoličnost i licemerje na domaćoj javnoj sceni.
Iako je godinama bila nezaobilazni deo svih bitnih okupljanja i događaja, Zorana Jovanović Zoranah je priznala da joj ti skupovi u Srbiji uopšte nisu prijali.
"Mrzela sam da idem na ivente"
Zorana je otvoreno objasnila šta joj je najviše smetalo kod kolega influensera kada bi se našla na domaćim događajima.
- U Srbiji sam mrzela da idem na ivente. Ne znači da nisam želela da budem pozvana, ali sam mrzela da idem jer je kod nas toliko toksična situacija kada odete negde i sve je toliko fejk i svi se odmeravaju i komentarišu jedni druge - iskrena je bila Zorannah.
Ona je slikovito opisala kako izgledaju ti susreti van dometa kamera, gde se, kako kaže, prisnost glumi samo dok se gledaju u lice, dok se u realnosti stvari odvijaju potpuno drugačije.
- Bukvalno ćete stati pored nekoga, pozdraviti se: 'Jao što si lepa, kuco, maco', a onda se okrenu i pljuju po vama na sve moguće načine. Ja sam u tom momentu imala između 28 i 32 godine i više mi je sve to bilo preko glave jer nisam fejk osoba. Ako te ne volim, neću ti se javiti i prosto je tako - poručila je influenserka.
Sreću pronašla van Srbije
Podsetimo, Zorana danas živi daleko od ove toksične atmosfere. Ona se preselila u Majami gde uživa u braku sa suprugom, golmanom Elojem Rumom, za kog se udala u februaru ove godine na intimnoj ceremoniji.
Inače, Zorannah sa verenikom je živela i u Holandiji, a jednom prilikom izazvala je potpuni haos na društvenim mrežama kada je priznala da je dobila ključ od njegovog stana i karticu pre nego što je upoznao.
- Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu pre nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent posle deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli posle dve nedelje i preselili smo se nazad u Evropu posle tri meseca. Provodimo svaki dan zajedno još od tada - napisala je Zorana tada.