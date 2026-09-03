OSTAVILA PAVLA MENSURA ZBOG BIZNISMENA SA KOJIM JE DOBILA DETE Evo zbog čega su raskinuli Pavle Mensur i Ksenija Knežević
- Ksenija Knežević se porodila i sa partnerom Nikolom dobila ćerku Mateu, a lepe vesti potvrdio je njen otac Nenad Knežević Knez.
- Pre veze sa Nikolom, Ksenija je imala kratku romansu sa Pavlom Mensurom, koja nije dugo trajala.
Pevačica Ksenija Knežević, bivša članica grupe "Hurricane", porodila se i na svet donela devojčicu. Ksenija je dobila ćerku sa biznismenom kome se vratila nakon raskida sa tri godine mlađim glumcem Pavlom Mensurom.
Ksenija Knežević je dugo bila u stabilnoj vezi sa dečkom Nikolom, za kojeg je svojevremeno izjavila da ga poznaje ceo život, da su prvo bili prijatelji, a potom se rodila ljubav.
Tada je isticala da su pet godina zajedno i verovala je da će se udati za njega, ali je naglašavala da ne planira brak ni decu u skorije vreme jer su mladi i fokusirani na karijere.
Međutim, nakon što su se u jednom periodu udaljili, Ksenija je uplovila u kratkotrajnu romansu sa tri godine mlađim glumcem Pavlom Mensurom, sinom Irfana Mensura i Srne Lango.
Ta romansa ipak nije dugo trajala, te je pevačica odlučila da se vrati Nikoli i pruži njihovoj višegodišnjoj ljubavi još jednu šansu.Ksenija Knežević se danas porodila i na svet donela devojčicu. Sa svojim partnerom odabrala je ime snažnog značenja - Matea.
Oglasio se ponosni deda
Prelepe vesti za domaću javnost podelio je upravo ponosni deda Nenad Knežević Knez.
- Na svet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Video sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je ponosni deda za Kurir.