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Pevačica Ksenija Knežević, bivša članica grupe "Hurricane", porodila se i na svet donela devojčicu. Ksenija je dobila ćerku sa biznismenom kome se vratila nakon raskida sa tri godine mlađim glumcem Pavlom Mensurom.

Ksenija Knežević je dugo bila u stabilnoj vezi sa dečkom Nikolom, za kojeg je svojevremeno izjavila da ga poznaje ceo život, da su prvo bili prijatelji, a potom se rodila ljubav. 

Tada je isticala da su pet godina zajedno i verovala je da će se udati za njega, ali je naglašavala da ne planira brak ni decu u skorije vreme jer su mladi i fokusirani na karijere.

Nenad i Ksenija Knežević Foto: Youtube Printscreen, Nemanja Nikolić, Printscreen

Međutim, nakon što su se u jednom periodu udaljili, Ksenija je uplovila u kratkotrajnu romansu sa tri godine mlađim glumcem Pavlom Mensurom, sinom Irfana Mensura i Srne Lango.

Ta romansa ipak nije dugo trajala, te je pevačica odlučila da se vrati Nikoli i pruži njihovoj višegodišnjoj ljubavi još jednu šansu.Ksenija Knežević se danas porodila i na svet donela devojčicu. Sa svojim partnerom odabrala je ime snažnog značenja - Matea.

Oglasio se ponosni deda

Prelepe vesti za domaću javnost podelio je upravo ponosni deda Nenad Knežević Knez.

- Na svet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Video sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je ponosni deda za Kurir.

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