Slušaj vest

Ksenija Knežević je dugo bila u stabilnoj vezi sa dečkom Nikolom, za kojeg je svojevremeno izjavila da ga poznaje ceo život, da su prvo bili prijatelji, a potom se rodila ljubav.

Tada je isticala da su pet godina zajedno i verovala je da će se udati za njega, ali je naglašavala da ne planira brak ni decu u skorije vreme jer su mladi i fokusirani na karijere.

1/8 Vidi galeriju Nenad i Ksenija Knežević Foto: Youtube Printscreen, Nemanja Nikolić, Printscreen

Međutim, nakon što su se u jednom periodu udaljili, Ksenija je uplovila u kratkotrajnu romansu sa tri godine mlađim glumcem Pavlom Mensurom, sinom Irfana Mensura i Srne Lango.

Ta romansa ipak nije dugo trajala, te je pevačica odlučila da se vrati Nikoli i pruži njihovoj višegodišnjoj ljubavi još jednu šansu.Ksenija Knežević se danas porodila i na svet donela devojčicu. Sa svojim partnerom odabrala je ime snažnog značenja - Matea.

Oglasio se ponosni deda