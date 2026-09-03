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Javnost ne prestaje da bruji o izjavi Dr Igija iz jednog podkasta, u kojem se prisetio čuvene Skrivene kamere sa Gruom, Nebom i Nigorom i otkrio da je bio toliko besan da je, kako tvrdi, mogao da nekoga ubije.

Njegove reči izazvale su lavinu komentara, ali život nekadašnjeg kralja dens scene devedesetih bio je podjednako buran i van tog incidenta.

Dr Igi, odnosno Igor Todorović, svojevremeno je bio jedno od najvećih imena domaće dens scene. Pesme su mu donosile ogromnu popularnost, a sa njom su stizale i zarade o kojima danas govori sa izvesnom dozom neverice.

Kako je svojevremeno pričao, mesečno je zarađivao između 30.000 i 40.000 nemačkih maraka, a tvrdio je da je samo od prva dva albuma zaradio čak dva miliona maraka.

„Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka“, pričao je Dr Igi, priznajući da tada nije razmišljao šta će biti sa novcem kada prođe period najveće popularnosti.

1/5 Vidi galeriju Igor Todorović Foto: Printscreen/YT, Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Trošio novac nemilice

A novac je, kako je sam govorio, trošio veoma brzo.

„Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo. Mlad, željan mnogo čega, samo je nebo bilo granica“, ispričao je svojevremeno.

Nekadašnji denser otkrivao je da je u to vreme imao nekoliko automobila, da je kupio plovilo i da je prijatelje vodio na skijanja i letovanja. Govorio je i da je tokom čitave sezone na Crnogorskom primorju umeo da potroši ogromne svote, a da se kući vrati sa desetinama hiljada maraka.

„Kad zaradiš 50.000 maraka mesečno... Mogao si stan da kupiš. Ja jednostavno nisam znao ni šta ću s tim, ni gde ću, ni kako. Kupio sam prvi, drugi, treći auto, kupio gliser, pa vodio 20 ljudi na skijanje i na more, plaćao ovom i onom, družio se“, rekao je u jednom od novijih gostovanja.

Zanimljivo je da se godinama pričalo da je Dr Igi imao jahtu, ali je on kasnije tu priču demantovao. Objasnio je da je imao gliser dug sedam i po metara, sa kabinom i snažnim motorom, koji je kupio zajedno sa prijateljem, po pola.

„Nije istina da sam imao jahtu i milione. Imao sam gliser od sedam i po metara koji je imao kabinu“, rekao je tada.

1/6 Vidi galeriju Ovako Danas izgleda Igor Todorović Foto: ATA images, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Danas je slika potpuno drugačija. Dr Igi je u više navrata pričao o tome da više ne živi luksuzno i da je veliki deo bogatstva iz mladosti nestao upravo zbog načina na koji ga je trošio. Čak je priznao da bi, da je tada imao nekoga ko bi mu rekao da uspori i pametnije ulaže, danas mogao da poseduje veliki broj nekretnina u Beogradu.

„Da je imao ko da mi kaže: ‘Prikoči, čoveče’, danas bih imao barem dvadesetak gajbi pod kirijom u Beogradu“, rekao je.

Dr Igi je u jednom periodu imao novac, popularnost i sve ono što je slava devedesetih mogla da donese, ali ga je nekoliko porodičnih tragedija potpuno promenilo.

Tragedije i životni udarci

Najveći udarac doživeo je kada je izgubio mlađeg brata Ivana. Prema njegovim ranijim ispovestima, brat je preminuo od teške bolesti, a Dr Igi je tada imao 35 godina. Nakon njegove smrti, usledili su novi gubici koji su ostavili dubok trag na njemu i njegovoj porodici. Otac mu je preminuo oko godinu i po dana kasnije, dok je majka umrla 2013. godine, nakon godina patnje zbog gubitka sina.

„Prvo sam izgubio brata, koji je preminuo kada je imao 31 godinu. Posle njega je umro tata, a potom i mama, koja nije mogla da podnese činjenicu da njenog sina više nema. Bila je u teškoj depresiji“, ispričao je ranije Dr Igi.

Smrt brata bila je prelomna tačka njegovog života. Kako je sam govorio, od tog trenutka više ništa nije bilo isto, a jedno vreme se potpuno povukao iz muzike. U periodu od 2003. do 2007. godine, prema njegovim rečima, čak nije ni pevao.

1/5 Vidi galeriju DR Igi Foto: Printscreen

Posebno ga je pogodila smrt majke, nakon koje je, kako je govorio, shvatio da je ostao potpuno sam.

„Smrt majke me je dotukla. To se desilo u novembru 2013. godine. Shvatio sam da sam ostao sam na svetu, da nemam više nikoga“, pričao je Dr Igi.

U jednoj od svojih najpotresnijih ispovesti otkrio je i koliko je teško prolazio kroz taj period. Govorio je da je odlazio na Topčidersko groblje, gde su sahranjeni njegovi najbliži, i tamo im pričao sve što mu je na duši.

Godine koje su usledile donele su mu još jednu veliku prazninu – želju da se ostvari kao otac. Dr Igi nikada nije bio u braku, a poslednjih godina otvoreno govori o tome da bi voleo da pronađe partnerku i dobije dete.

„Naravno da mi porodica fali. Nema dana da ne pomislim na roditelje i brata koji, nažalost, nisu više živi. Šta da radim, znam da moram dalje i da život teče dalje... Moram da smognem snage i da nastavim dalje sam“, rekao je.

Plaši se

Upravo zbog toga posebno je emotivno zvučala njegova ispovest da se plaši da bi porodična loza mogla da se ugasi ukoliko ne dobije naslednika.

„Ako ja ne budem imao muškog naslednika, porodica Todorović će se ugasiti“, rekao je tada.