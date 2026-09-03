Slušaj vest

Pre četiri godine muzička scena postala je bogatija za još jednog tekstopisca na našim prostorima. Nadica Mutavdžić, odlučila je da svoj talenat koji je dugo skrivala u fioci konačno predstavi javnosti.

Nakon prve uspešne saradnje sa pevačicom Elmom Sinanović, usledila je i saradnja sa Anom Nikolić na pesmi “Terasa sa pogledom na zid”, koja je u godini kada je objavljena bila jedna od najzapaženijih pesama i veliki hit, a i dan - danas mnogi tvrde da je to jedna od najemotivnijih pesama koje su izašle u poslednjih nekoliko godina. Ta numera donela je veliki uspeh izvođaču, ali i autoru pesme.

"Nova Marina Tucaković"

Javnost je počela da se pita ko je osoba koja je napisala taku emotivnu baladu, a i mediji su se pitali isto. Poznato je da je naš najbolji tekstopisac, pokojna Marina Tucaković, a mnogi su pronašli sličnosti u peru kojim je pisala Marina i onom kojim sada piše Nadica. Usledili su naslovi “Ona je nova Marina Tucaković”, a Nadica je nastavila sa saradnjama sa najvećim imenima sa naš scene.

1/6 Vidi galeriju "NIJE LAKO ŽIVETI SAM" Nadica Mutavdžić otišla sa Futom na letovanje u CG, a ove stihove je objavila tik pred PUTOVANJE Foto: Marko Karović

Nadica nije neko ko želi da bude deo medijskih naslova, pogotovo kada je reč o njenom privatnom životu, međutim, nakon što je Kurir pre dve godine objavio paparaco Nadice i Aleksandra Radulovića Fute sa jednog trajakta u Crnoj Gori, Nadica je postala deo naslova zbog kojih je odlučila da se oglasi i kaže svoju stranu priče, na navode da između nje i Fute postoji nešto više od prijateljstva i uspešne saradnje.

Prvo oglašavanje

Nadica se danas prvi put oglasila za medije, a mi vam njenu izjavu prenosimo u celosti

- Poštovani, umetnost i stvaralaštvo su suviše lični i intimni da bi zavisili od bilo čijeg imena i prezimena. Moj uspeh na polju stvaralaštva ne zavise od bilo koga sa strane, već od onoga što nosim u sebi i što publika kroz interpretaciju izvođača nepogrešivo prepoznaje u mojim stihovima. Ponosna sam na to što moje pesme same krče svoj put, a narod je jedini sudija koje sve nas autore uvek zanima - započela je pa nastavila:

1/4 Vidi galeriju Nadica Mutavdžić Foto: Instagram, Preent Screen, Marko Karović

- Znam da medije uvek najviše intrigira taj emotivni deo, ali ja zaista ne želim da dajem prostor nagađanjima. Ono što je jedino tačno i provereno jeste da sam, evo već četiri godine, ušla u estradni svet zahvaljujući svom talentu i šansi koja mi je data počev od pevačice Elme Sinanović, Ane Nikolić, Maje Berović, Nataše Bekvalac, Ane Bekute, Jelene Karleuše... i taj će se niz nastavljati u budućnosti.

Moja čvrsta odluka, od samog početka karijere tekstopisca, jeste da svoj privatni život čuvam isključivo za sebe. Mnogo mi je draže da se nešto napiše o radu koji ostavlja trag u muzici i o tome ko će otpevati moju sledeću pesmu, jer to je jedini teren na kom želim da budem javna ličnost. Pošto je ovo moje prvo medijsko oglašavanje, ne bih želela da zvučim neskromno, ali istina o meni jeste da sam autor (sad već hitova): "Terasa s pogledom na zid", "Hvala, doviđenja", "Ne idi", "Putin", "Mama", "Mata Hari" i nadam se još brojnih u bliskoj budućnosti.

Odnos sa Futom

Ona se potom osvrnula na fotografije sa Aleksandrom Radulovićem Futom.

Foto: Marko Karović

- Što se tiče fotografija koje su mediji odavno objavili, a na kojima sam sa najpoznatijim kompozitorom i vrsnim umetnikom Aleksandrom Radulovićem Futom, bez pokušaja devalvacije senzacije i duboko poštujući posao koji radite, samo imam da izjavim da mi ništa ne krijemo iza "zatvorenih" ili ispred "otvorenih" vrata. Jedno drugom smo podrška u stvaralaštvu i na novim projektima koje ćete uskoro čuti, kao što delimo ista interesovanja povodom kvalitetne kompozicije i teksta koji je prati, takođe i istog stava da u javnosti svako blista zbog svog rada.

"Prirodno je da nas viđaju zajedno"

Živimo u istom svetu, krećemo se u istim krugovima, radimo i stvaramo zajedno, s toga je i prirodno da nas viđaju zajedno.

Ujedno, hvala svim novinarima koji su želeli tokom ovih godina da me intervjuišu isključivo zbog mog talenta, a izvinjavam se što nisam dala intervju onim drugima koje to ne zanima, već da li jesam ili nisam sa nekim u vezi, tako da jasno ostajem pri tome da ne želim pristati da me iko definiše kroz bilo koga osim kroz moj sopstveni talenat - rekla je Nadica Mutavdzić u izjavi za Kurir.