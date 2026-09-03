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Naime, Bore, koji je sa svojim kolegom Stefanom Gligorićem muzičku karijeru započeo pre više od decenije, bio je blizak sa Gruom, a oglasio se povodom jezive izjave Dr Igija, koji je progovorio o sukobu sa kolegama nakon "Skrivene kamere", koja se odigrala pre više od dve decenije.

1/5 Vidi galeriju DR Igi Foto: Printscreen

- Ne mogu da razumem šta mu je bilo da tako kaže i da uopšte govori na način na koji jeste nakon dve decenije. Ružno je da se daje takva izjava posle toliko godina od te skrivene kamere, a s obzirom da Igi spominje Boga, morao je da ima svest o tome da će njegovu izjavu čuti porodice pomenutih repera i pokojnog Zablaćanskog - rekao je Borko i istakao i da je dobro poznavao Dalibora Andonova Grua.

- Poznavali smo Grua i znamo da je uvek bio spreman na šalu i dobro zezanje. Ovakve izjave su ne samo neoprezne već izazivaju bol onima koji su izgubili svoje najbliže, za čim nema potrebe - poručio je Vujičić za Alo.

Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, tokom gostovanja u jednom podkastu Dr Igi osvrnuo se na sudbine ljudi, koji su stajali iz "Skrivene kamere":

- Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda i nekog ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena. Zašto? Prvo ja Montenigerse nisam poznavao tad uopšte, Grua sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali su me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se. A ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se ja naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi sa kojima sam ja dobar, pa ja se ne bih naljutio nikad u životu, ne ljutim se ja tako lako.



- E sad, pošto se sve to izdešavalo, znaš ko je bio tamo iza kamere u režiji? Milenko Zablaćanski pokojni. Je l Montenigers Neba pokojni? Je l Gru pokojni? Je l Niggor imao tešku bolest i jedva ostao živ? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva - izjavio je Dr Igi i ostavio javnost u potpunom šoku.