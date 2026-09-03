Slušaj vest

Ivana Šašić šokirala je javnost tvrdnjama da je nedavno dala izjavu u policijskoj stanici "29. novembar", a za sve je, kako kaže, odgovorna njena koleginica Ana Bekuta, sa kojom je već duže vreme u zategnutim odnosima.

Iako nije želela da otkriva sve detalje razgovora sa policijskim službenicima, pred koncert Milančeta Radosavljevića odlučila je da progovori i nagovesti da će uskoro održati konferenciju za medije na kojoj će, kako tvrdi, izneti celu istinu.

Našla se u nezgodnoj situaciji

1/5 Vidi galeriju Pevačica u klinču sa koleginicom Foto: Nemanja Nikolić, Milan Maricic/ATAImages, Kurir televizjia

-Davala sam izjavu u 29. Ona me je prijavila. Mislim da će biti vreme za jednu konferenciju. Ja ne krijem ništa. Upletena sam u nešto sa nekim čovekom kog ne poznajem. Očekujem pravdu", rekla je pevačica.

Njene reči odmah su izazvale veliku pažnju, posebno zato što nije želela da objasni zbog čega je saslušavana niti šta se tačno nalazi u prijavi o kojoj govori.

Neprijatan susret

Da odnosi između dve pevačice nisu ni blizu pomirenja, pokazuje i njihov nedavni susret u Šapcu, koji je Ivana opisala kao veoma neprijatan.Kako tvrdi, u jedan lokal ušla je privatnim poslom, ne očekujući da će tamo zateći Anu Bekutu.

-Ostala sam zatečena. Pomislila sam da je Lepa Lukić. Prišla sam ženi koja je sedela s njom. Bilo je neprijatno, ne s moje strane."

Šašićeva ističe da je upravo taj susret dodatno učvrstio njenu odluku da uskoro sazove konferenciju za štampu.

Drži do sebe

1/5 Vidi galeriju Ne oglašava se o sukobu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Shutterstock, ATAIMAGES

Pevačica smatra da se našla usred priče sa kojom nema nikakve veze i tvrdi da neko pokušava da je poveže sa osobom koju nikada nije upoznala.

-Mislim da ću uskoro sazvati jednu konferenciju za štampu, pošto mi se namešta nešto sa čim nemam veze i odlazi predaleko. Ne poznajem čoveka koji mi se upleće u život."

Za sada, Ana Bekuta se nije javno oglasila povodom navoda koje je Ivana Šašić iznela, niti je tim povodom davala izjave.