VENDI I ERA PEVALI NA RINGIŠPILU! Ovakav nastup do sada niste videli, SNIMAK zapalio mreže
- Vendi i Era Ojdanić pevali su na ringišpilu tokom privatnog slavlja u Vrnjačkoj Banji.
- Njihov nesvakidašnji nastup oduševio je goste i podigao atmosferu na veseljу.
Privatno slavlje u Vrnjačkoj Banji pretvorilo se u pravi spektakl kada su Vendi i Era Ojdanić odlučili da atmosferu dodatno podignu na nesvakidašnji način – pevajući dok su se vozili na ringišpilu.
Gosti su bili oduševljeni prizorom, dok su poznati pevači, puni energije i dobrog raspoloženja, pevali tokom vožnje. Muzika, smeh i vesela atmosfera obeležili su ovaj trenutak, koji je ubrzo postao jedan od najzapaženijih detalja privatnog slavlja.
Vendi i Era Ojdanić poznati su po tome da umeju da naprave dobru atmosferu, ali njihov zajednički nastup na ringišpilu svakako je prizor koji se ne viđa svakog dana.
Atmosfera došla do vrhunca
Kako je veselje odmicalo, raspoloženje među gostima bilo je sve bolje, a ringišpil je nakratko postao prava improvizovana bina za ovo dvoje pevača.
Ako je suditi po atmosferi, na ovom slavlju nije bilo mesta za dosadu – pevalo se, igralo i uživalo, a vožnja ringišpilom dodatno je začinila čitav događaj. Vendi je nedavno oplela po Eri.
Pogledajte dodatni snimak: