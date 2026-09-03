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Privatno slavlje u Vrnjačkoj Banji pretvorilo se u pravi spektakl kada su Vendi i Era Ojdanić odlučili da atmosferu dodatno podignu na nesvakidašnji način – pevajući dok su se vozili na ringišpilu.

Gosti su bili oduševljeni prizorom, dok su poznati pevači, puni energije i dobrog raspoloženja, pevali tokom vožnje. Muzika, smeh i vesela atmosfera obeležili su ovaj trenutak, koji je ubrzo postao jedan od najzapaženijih detalja privatnog slavlja.

Vendi i Era Ojdanić poznati su po tome da umeju da naprave dobru atmosferu, ali njihov zajednički nastup na ringišpilu svakako je prizor koji se ne viđa svakog dana.

Vendi i Era na nastupu na ringišpilu Foto: Kurir

Atmosfera došla do vrhunca

Kako je veselje odmicalo, raspoloženje među gostima bilo je sve bolje, a ringišpil je nakratko postao prava improvizovana bina za ovo dvoje pevača.

Ako je suditi po atmosferi, na ovom slavlju nije bilo mesta za dosadu – pevalo se, igralo i uživalo, a vožnja ringišpilom dodatno je začinila čitav događaj. Vendi je nedavno oplela po Eri.

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Era Ojdanic i Vendi pevali na ringišpilu u Vrnjačkoj Banji Izvor: Kurir

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STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv