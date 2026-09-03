ALEKSANDRA PRIJOVIĆ I FILIP ŽIVOJINOVIĆ KRSTILI ĆERKU: Mala Aria u beloj haljinici u naručju kuma Aca Pejovića (VIDEO)
- Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerku Ariju u Hramu Svetog Save, uz porodicu i najbliže prijatelje.
- Kum na krštenju bio je Aco Pejović, a Aria je bila u beloj haljinici, dok je Lepa Brena privukla pažnju elegantnim izdanjem.
Porodica Živojinović danas ima veliki razlog za slavlje – krštenje Arije, ćerke Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, okupilo je porodicu i njihove najbliže prijatelje.
Ponosna mama Aleksandra stigla je sa majkom Borkom, a među zvanicama je i Lepa Brena. Pevačica je u Hram Svetog Save stigla u društvu sina Viktora Živojinovića, a svojim elegantnim izdanjem odmah je privukla pažnju.
Brena se pojavila u beloj haljini, koja je dodatno naglasila svečanost ovog posebnog dana.
Uz nju je bio Viktor, koji je majku pratio na porodično slavlje. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, posebno imajući u vidu da je reč o važnom danu za porodicu Živojinović.
Krštenje male Arije organizovano je u krugu porodice i bliskih ljudi. Mali Aleksandar u smokingu bio je u centru pažnje.
Porodica će prvi rođendan svoje ćerke proslaviti u krugu porodice i prijatelja na gala slavlju.
Kum na krštenju Arije Živojinović bio je Aco Pejović.
Aria je na krštenju nosila belu haljinicu i bila je izuzetno mirna. Sa Acom je pred oltarom stajala i supruga Biljana, kao i Aleksandra Prijović, koja je blistala u beloj haljini.
Kurir.rs/Srbija Showbiz/Blic