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Porodica Živojinović danas ima veliki razlog za slavlje – krštenje Arije, ćerke Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, okupilo je porodicu i njihove najbliže prijatelje.

Ponosna mama Aleksandra stigla je sa majkom Borkom, a među zvanicama je i Lepa Brena. Pevačica je u Hram Svetog Save stigla u društvu sina Viktora Živojinovića, a svojim elegantnim izdanjem odmah je privukla pažnju.

Brena se pojavila u beloj haljini, koja je dodatno naglasila svečanost ovog posebnog dana.

Uz nju je bio Viktor, koji je majku pratio na porodično slavlje. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, posebno imajući u vidu da je reč o važnom danu za porodicu Živojinović.

Krštenje male Arije organizovano je u krugu porodice i bliskih ljudi. Mali Aleksandar u smokingu bio je u centru pažnje.

Porodica će prvi rođendan svoje ćerke proslaviti u krugu porodice i prijatelja na gala slavlju.

Kum na krštenju Arije Živojinović bio je Aco Pejović.

Aria je na krštenju nosila belu haljinicu i bila je izuzetno mirna. Sa Acom je pred oltarom stajala i supruga Biljana, kao i Aleksandra Prijović, koja je blistala u beloj haljini.