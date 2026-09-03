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Danas je u Hramu Svetog Save krštena Arija, ćerka Filipa i Aleksandra Živojinović, gde se okupila porodica i njihovi najbliži prijatelji. 

Sveta tajna krštenja obavljena je u kripti Hrama Svetog cara Lazara, a čin krštenja obavio je episkop remezijanski Stefan, vikar patrijarha Porfilija. 

Inače, ovaj vladika je u javnosti poznati kao duhovnik Svetlene Cece Ražnatović i njene porodice. Vladici Stefanu sasluživao je jedan sveštenik. 

Krštenje Arije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ovaj dan nije samo običan praznik. Danas je dan kada je ovo čisto malo biće prima Božji blagoslov, ulazi u zajednicu hrišćana i dobija svog anđela čuvara koji će da ga prati kroz ceo život - naveo je između ostalog vadika Stefan posle krštenja. 

Aleksandra je za ovu priliku obukla svedenu belu haljinu, poznate svetskog dizajnera Oskara de la Rente od 4.500 evra, dok je Filip bio u elegantnom odelu.

Aleksandra Prijović
Foto: Printscreen

Kum na krštenju je bio Aco Pejović, koji je inače njihov venčani kum. 

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