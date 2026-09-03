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Porodica Živojinović danas slavi poseban dan, mala Arija, ćerka Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, krštena je u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih ljudi.

Ponosna mama Aleksandra na svečani događaj stigla je u društvu majke Borke, dok je među brojnim zvanicama bila i Lepa Brena. Ona je u Hram Svetog Save došla zajedno sa sinom Viktorom Živojinovićem, a svojim elegantnim stajlingom privukla je poglede prisutnih.

Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Lepa Brena zablistala

Lepa Brena pojavila se u elegantnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Pevačica je za ovu posebnu priliku odabrala dugu belu haljinu, koju je krasio upečatljiv cvetni detalj u istoj, nežnoj nijansi.

Celokupan stajling upotpunila je sivim šeširom, koji je vešto uskladila sa cipelama u istoj boji. Crne naočare za sunce dale su kombinaciji dodatnu dozu glamura, a Brena je i ovog puta pokazala da ume da spoji sofisticiranost i prepoznatljiv stil.

Dobro raspoložena i nasmejana, pevačica je stigla u društvu sina Viktora, a pred okupljenima nije krila zadovoljstvo zbog posebnog porodičnog povoda. Sa osmehom je pozdravljala prisutne i uživala u važnom danu za porodicu Živojinović.

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STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV