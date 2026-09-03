"NIJE PLAKALA, BAKA JE PLAKALA" Prva izjava Aleksandre Prijović nakon krštenja ćerke Arije: Bila je divna, skinila je rajf!
- Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerku Ariju u Hramu Svetog Save, a kum je bio Aco Pejović.
- Prija je rekla da je Arija bila mirna i da nije plakala, dok je baka Borka zaplakala od radosti.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerkicu Ariju u Hramu Svetog Save, a pevačica je otkrila kako je protekla svečana ceremonija.
Čim su izašli iz Hrama, Aleksandra Prijović je malenu Ariju je uzeo deka u naručje.
- Skinula je rajf, skinuli smo sve. Bila je divna, nije se čula - rekla je sa osmehom.
Priji i malenoj devojčici se pridružila i baka Borka, koja je otkrila da je plakala.
- Arija nije plakala, ali je plakala baka - rekla je Aleksandra, prenosi Blic.
Dvostruko kumstvo
Kum na krštenju Arije bio je Aco Pejović.
Arija je na krštenju nosila belu haljinicu i bila je izuzetno mirna. Sa Acom je pred oltarom stajala i supruga Biljana, kao i Aleksandra Prijović, koja je blistala u beloj haljini koja je inače kreacija svetskog dizajnera.
Cecin duhovnik krstio Ariju
Sveta tajna krštenja obavljena je u kripti Hrama Svetog cara Lazara, a čin krštenja obavio je episkop remezijanski Stefan, vikar patrijarha Porfilija.
Inače, ovaj vladika je u javnosti poznati kao duhovnik Svetlene Cece Ražnatović i njene porodice. Vladici Stefanu sasluživao je jedan sveštenik.
- Ovaj dan nije samo običan praznik. Danas je dan kada je ovo čisto malo biće prima Božji blagoslov, ulazi u zajednicu hrišćana i dobija svog anđela čuvara koji će da ga prati kroz ceo život - naveo je između ostalog vadika Stefan posle krštenja.