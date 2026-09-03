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Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerkicu Ariju u Hramu Svetog Save, a pevačica je otkrila kako je protekla svečana ceremonija.

Čim su izašli iz Hrama, Aleksandra Prijović je malenu Ariju je uzeo deka u naručje.

- Skinula je rajf, skinuli smo sve. Bila je divna, nije se čula - rekla je sa osmehom.

Priji i malenoj devojčici se pridružila i baka Borka, koja je otkrila da je plakala.

- Arija nije plakala, ali je plakala baka - rekla je Aleksandra, prenosi Blic.

1/6 Vidi galeriju Krštenje Arije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dvostruko kumstvo

Kum na krštenju Arije bio je Aco Pejović.

Arija je na krštenju nosila belu haljinicu i bila je izuzetno mirna. Sa Acom je pred oltarom stajala i supruga Biljana, kao i Aleksandra Prijović, koja je blistala u beloj haljini koja je inače kreacija svetskog dizajnera.

Cecin duhovnik krstio Ariju

Sveta tajna krštenja obavljena je u kripti Hrama Svetog cara Lazara, a čin krštenja obavio je episkop remezijanski Stefan, vikar patrijarha Porfilija.

Inače, ovaj vladika je u javnosti poznati kao duhovnik Svetlene Cece Ražnatović i njene porodice. Vladici Stefanu sasluživao je jedan sveštenik.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages