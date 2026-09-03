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Uroš Stanić danas je stigao na suđenje koje bi trebalo da se održi u centru Beograda, a njegov izgled odmah je privukao pažnju prisutnih.

Stanić se pojavio našminkan, u kratkoj teksas suknjici, mrežastim čarapama i visokim štiklama.

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Uroš Stanić u suknjici stigao u sud Izvor: Kurir

Iako je od samog dolaska bio nasmejan i delovao dobro raspoloženo, situacija se ubrzo promenila. Stanić je izbačen iz suda, nakon čega se u štiklicama uputio ulicama Beograda u kojima je tražio butik u kom bi mogao da kupi mušku garderobu.

Prizor je privukao pažnju prolaznika, dok je Stanić, uprkos nepredviđenoj situaciji, nastavio svojim putem u nesvakidašnjem izdanju.

Na samom izlasku iz suda Stanić je kratko prokomentarisao situaciju, rekavši: „Ja sam mislio da je ovo Amerika, užas.“

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Uroš Stanić u suknjici stigao u sud Izvor: Kurir

Uroš ulazi u Elitu 10

Uroš ne krije da je spreman da napravi pravi haos na imanju, oslanjajući se na svoje rijaliti iskustvo i mentalnu snagu:

Uroš Stanić Foto: Kurir

"Biće jako zanimljivo i turbulentno, spremio sam razne igrice za učesnike. Ja se nikoga ne plašim, oni moraju da se plaše mene. Sud je tu, ako neko nešto bude uradio, to je psihološka igra, a ja sa time odlično baratam. "

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STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV