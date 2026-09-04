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Ana Nikolić biće jedna od najvećih zvezda i specijalnih iznenađenja predstojeće jubilarne "Elite 10", koja počinje 5. septembra na Pink televiziji, saznaje Kurir.

Iako je mnogima delovalo da je Anina objava o ulasku u rijaliti bila samo šala, prema našim saznanjima, Ana je zaista pre nekoliko dana bila na sastanku sa Milicom Mitrović, gde su joj ponuđeni uslovi koje nije mogla da odbije.

"Izlanula se"

Foto: ATA images

- Ana se malo "izlanula" javno pre nego što je trebalo, ali to je ona. "Što na um, to na drum", što bi se reklo. Tačno je da je bila na sastanku oko ulaska u "Elitu" sa Milicom Mitrović. Ipak, ona to nije ozbiljno shvatila, pa je iz šale postavila gotovo nerealne uslove. Između ostalog, to su honorar od 500.000 evra, sopstvena soba u koju niko neće smeti da ulazi osim nje i nekoga koga ona pozove, a na raspolaganju će joj uvek biti i šminker i frizer, kao i osoba koja će joj pripremati specijalne obroke. Velika šefica je to odmah "aminovala", što je nju šokiralo. Nije bilo druge, nego da prihvati ponudu. Iako je bio plan da ona uđe kao poslednja na ulasku u subotu, to se možda neće desiti, jer je već pokrenula nagađanja zbog svoje objave na Instagramu. Verovatnije je da će do njenog ulaska doći malo kasnije, kad se niko od takmičara tome ne bude nadao. To će svakako biti šou program, a možete zamisliti kad se ona i Miljana Kulić nađu na jednom mestu. Produkciji je jako stalo da ova jubilarna sezona bude posebna, pa iznenađenjima nikad kraja - ispričao nam je izvor upućen u priču.

Foto: Printscreen

Kako bismo čuli i Anin komentar, poslali smo joj poruku, ali nam do objavljivanja teksta nije stigao odgovor.

Za razliku od nje, naša saznanja potvrdio je crnogorski voditelj Božo Dobriša, koji nam je otkrio još zanimljivih informacija o ovoj temi.

Traži spas od Raleta

Foto: Privatna Arhiva

- Tačne su vam informacije. Ta cifra je u pitanju, odavno čelnici Pinka žele da u "Eliti 10" vide Anu Nikolić. Ja sam još u junu znao za tu informaciju. Sada je sve potvrđeno, ali je Ana malo pokvarila iznenađenje pre vremena i to da bi iznervirala Raleta. Moja Ana je ovu ponudu i prihvatila najviše jer ne može više ovakav život. Ona beži u "Elitu" da bi se spasila Raleta jer je posesivan i ljubomoran. Sve mu smeta. On i kad ona uzme telefon da objavi stori, misli da se ona dopisuje sa drugim muškarcima. Još se vaga da li će ući u prvoj nedelji i odmah biti izabrana za vođu ili će ući naknadno. Nema sumnje da će ova sezona biti spektakularna. Ani će posle rijalitija tek skočiti cena. I ovako je svuda traže. Sad joj je izašla i nova pesma, a kako sam čuo, nakon završetka sezone, odmah zakazuje i Marakanu - zaključio je Dobriša.

Inače, Ana je podelila fotografiju sa Milicom Mitrović i tom prilikom otkrila da će se uskoro pridružiti učesnicima "Elite 10", čiji je početak zakazan za subotu.

- Ulazim u "Elitu 10", samo što manje da pevam, više da nazdravim - napisala je Nikolićeva.

U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru, pevačica je dodala:

- Kad stignem, neka me čeka krevet pored Miljane - a uz ovu poruku objavila je fotografiju sa Velikom šeficom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica čuva svoje prijatelje Foto: Kurir, Dragana Udovičić, Facebook

Podsetimo, ovo neće biti prvo rijaliti iskustvo za Anu, jer je pevačica već bila učesnica prve sezone rijalitija "Farma" davne 2009. godine, kao i kulinarskog takmičenja "Prvi kuvar Srbije" 2012. godine.

Nikolićeva je na samom početku "Farme" izašla van ograđenog imanja, zbog čega je bila izbačena nakon samo četiri dana. Ona je tada istakla da nije mogla da se navikne na uslove na imanju u Lisovićima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Ana Nikolić: