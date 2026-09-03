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Aleksandra Prijović podelila je selfi sa ćerkom Arijom nakon što se danas, na svoj rođendan, krstila u Hramu Svetog Save.

U krugu najbliže porodice, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović su organizovali krštenje naslednice Arije. Prija je blistala u elegantnoj svedenoj haljini svetskog dizajnera, dok je Filip bio u elegantnom odelu.

Mala Arija je bila u haljini za princeze, a mali Aleksandar, koji se nije odvajao os sestre, u odelu.

- Ljubavi naša, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Volimo te Aki, tata i ja najviše na svetu - napisala je Aleksandra u opisu fotografije koju je objavila na Instagramu.

Foto: Printscreen

"Bila je divna, nije se čula"

Čim su izašli iz Hrama, Aleksandra Prijović je malenu Ariju je uzeo deka u naručje.

- Skinula je rajf, skinuli smo sve. Bila je divna, nije se čula - rekla je sa osmehom.

Priji i malenoj devojčici se pridružila i baka Borka, koja je otkrila da je plakala.

- Arija nije plakala, ali je plakala baka - rekla je Aleksandra.

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