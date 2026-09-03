PRIJA OBJAVILA PRVU FOTKU SA ĆERKOM NAKON KRŠTENJA! Raznežila ceo internet
- Aleksandra Prijović objavila je selfi sa ćerkom Arijom nakon krštenja u Hramu Svetog Save, na svoj rođendan.
- Krštenje je organizovano u krugu najbliže porodice, a uz Priju i Filipa bili su i sin Aleksandar i baka Borka.
Aleksandra Prijović podelila je selfi sa ćerkom Arijom nakon što se danas, na svoj rođendan, krstila u Hramu Svetog Save.
U krugu najbliže porodice, Aleksandra Prijović i Filip Živojinović su organizovali krštenje naslednice Arije. Prija je blistala u elegantnoj svedenoj haljini svetskog dizajnera, dok je Filip bio u elegantnom odelu.
Mala Arija je bila u haljini za princeze, a mali Aleksandar, koji se nije odvajao os sestre, u odelu.
- Ljubavi naša, srećno ti krštenje i prvi rođendan. Volimo te Aki, tata i ja najviše na svetu - napisala je Aleksandra u opisu fotografije koju je objavila na Instagramu.
"Bila je divna, nije se čula"
Čim su izašli iz Hrama, Aleksandra Prijović je malenu Ariju je uzeo deka u naručje.
- Skinula je rajf, skinuli smo sve. Bila je divna, nije se čula - rekla je sa osmehom.
Priji i malenoj devojčici se pridružila i baka Borka, koja je otkrila da je plakala.
- Arija nije plakala, ali je plakala baka - rekla je Aleksandra.
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