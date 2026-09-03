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Svi mladi koji vole muziku, sanjaju o velikoj sceni, reflektorima i hiljadama ljudi koji uglas pevaju sa njima - dobili su svoj sudbonosni znak da naprave prvi korak ka profesionalnoj muzičkoj karijeri.

Zvanično su otvorene prijave za novu generaciju projekta Youth Stars, regionalno prepoznate platforme koja ne traži samo talenat - već stvara nove muzičke zvezde i pruža im priliku kakva se retko ukazuje na ovim prostorima.

Ulazak u YouthStars porodicu predstavlja direktnu ulaznicu u profesionalni muzički svet. Svi izabrani kandidati imaće priliku da prođu kroz intenzivan i sveobuhvatan rad sa vrhunskim timom stručnjaka - koji će biti u potpunosti posvećeni njihovom razvoju. Sa njima će danonoćno raditi renomirani vokal koučevi na usavršavanju glasovne tehnike, vrhunski koreografi i stilisti koji će im izgraditi jedinstven i autentičan scenski identitet, kao i muzički producenti uz čiju pomoć će graditi svoj autorski izraz. Pored toga, mladi talenti imaće priliku da uče od najvećih muzičkih zvezda regiona i sa njima će deliti binu na Balkan Youth Festu pred hiljadama posetilaca širom Srbije.

1/13 Vidi galeriju Youth Stars Foto: Live Production

Organizatori poručuju da je ovo idealna prilika za sve koji žele da svoj talenat podignu na viši nivo, usavrše glas i pripreme nastup kojim će osvojiti publiku.

Svi zainteresovani kandidati prijavni formular mogu pronaći i popuniti na zvaničnom sajtu balkanyouthfest.rs - a rok za slanje prijava je 28. septembar. Velika audicija biće održana 1. oktobra sa početkom u 12 časova, na adresi Sitnička 5 u Beogradu.