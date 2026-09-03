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Danas se u Hrama Svetog Save krstila ćerka Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. U krugu najbližih obavljen je sveti čin, a prisustvovali su najbliži članovi porodice, ipak Boba Živojinović se nije pojavio.

Naime, na krštenje su među prvima stigli Aleksandrini baka i deka, a odmah za njima došla je i pevačicina majka Borka Mihajlović u pratnji malenog Aleksandra i svog partnera Fahrudina.

Foto: Nemanja Nikolić

Ubrzo nakon njih, pred Hram su ruku pod ruku stigli i ponosni roditelji Aleksandra i Filip, a potom i pevačicin otac Nedeljko Prijović.

Veliku pažnju javnosti i medija privukao je dolazak Lepe Brene, koja je stigla sa sinom Viktorom, ali bez supruga Bobe Živojinovića. Sve oči bile su uprte i u tri bake koje su prosto blistale – Brena, Borka i Zorica pojavile su se u izuzetno elegantnim izdanjima, pokazavši vrhunski stil za ovaj poseban dan.

Nakon što je svečani čin krštenja završen, radosna porodica je izašla iz Hrama. Ipak, prisutni mediji odmah su primetili da među njima nedostaje najvažniji član porodice – Boba Živojinović nije prisustvovao krštenju svoje unuke iz, za sada, potpuno nepoznatih razloga.

Krštenje ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića

Ipak, pažnju je ubrzo ukrala preslatka slavljenica. Čim su zakoračili van crkve, malenu Ariju je u naručje uzeo ponosni deka, a Aleksandra je sa osmehom otkrila kako je devojčica podnela svoj prvi veliki sakrament: "Skinula je rajf, skinuli smo sve. Bila je divna, nije se čula".

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prijina majka plakala od sreće

Iako je beba bila neverovatno mirna, stariji članovi porodice nisu mogli da savladaju emocije. Ponosna baka Borka Mihajlović otkrila je da su je osećanja potpuno savladala tokom ceremonije.

"Arija nije plakala, ali je plakala baka", kroz smeh i sa puno topline otkrila je Aleksandra za medije.

kurir / blic

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