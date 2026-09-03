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Srbija ne prestaje da bruji o sramnim rečima Igora Todorovića, poznatijeg kao Dr Iggy, koji je, gostujući u jednom podkastu, spomenuo "Skrivenu kameru" iz 1996. godine, u kojoj je bio učesnik zajedno sa Monteniggersima i Gruom, a sve iz razloga što i dalje smatra da se reperi nisu šalili, već da su stvarno imali negativno mišljenje o njemu kao muzičaru.

"Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Monteniggers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva", rekao je Dr Iggy, nakon čega su se zaređali negativni komentari i osude na mrežama.

Foto: ATAIMAGES, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

Podsetite se snimka iz emisije:

Ovo je snimak "Skrivene kamere" zbog kog je Dr Iggy izgovorio sramne stvari: Udario na kolege, hoće da skine video

Podsetimo, Igor je tada gostovao u emisiji "Porodični magazin" na RTS-u koji je tada vodila voditeljka Tamara Raonić, a od početka su densera "peckale" kolege. Doduše, pokojni Neba je jasno isticao da "nema ništa protiv Igija, već da mu se ne dopada ta muzika", ali su reči odjeknule na drugi način.

Tamara je sve vreme pokušavala da odbrani Todorovića, te govorila da voli njegovu muziku, a u jednom trenutku je i opomenula Monteniggerse i prekinula ih kako bi "i neko drugi nešto rekao, pre svega Dr Iggy", te ne čudi što je Raonićeva jedina na koju se Igor nije naljutio.

Šta se dogodilo sa Tamarom?

Tamara je dugo bila jedna od najpopularnjih i najtraženijih TV lica. Zanimljivo je da je, pre nego što se našla na malim ekranima, Tamara radila kao stjuardesa u JAT-u.

TV karijeru je započela 1991. godine na Trećem kanalu, da bi potom 1998. prešla u Grand produkciju gde se zadržala sve do 2006.

Inače, ona je svojevremeno komentarisala "Skrivenu kameru" o kojoj se sada toliko lome koplja, no tada je govorila da se niko nije naljutio.

1/4 Vidi galeriju Tamara Raonić nekada i sada Foto: Printscreen

"Nisam mogla da verujem koliko ozbiljno su pripremili tu skrivenu kameru. Igor Miklja, Slobodan Šarenac, i ja, cela ekipa Trećeg kanala, uložili smo mnogo truda. Bili smo odlučni da se našalimo sa ljudima do kraja. Inspiracija je došla iz popularne italijanske skrivene kamere koja je tada vladala. Odlučili smo da je prilagodimo našem studiju, radili smo noću kako bismo je prikazali kao 'uživo' emisiju za naše ljude u Americi. Svi su u to poverovali. Niko sezaista nije uvredio, ali je zanimljivo što smo snimali s jednima, a onda pokušavali u tokupauze da uvedemo druge. Dešavalo se da se sretnu, ali niko nije hteo da otkrije šta se dešava, svi su jedva čekali da vide reakcije", pričala je Tamara.

Lepa voditeljka je nakon Granda promenila još televizija, a mnogi komentarišu da se minimalno promenila iz vremena kada je cela Juga samo zbog nje gledala Treći kanal.

kurir / mondo

Pogledajte dodatni snimak: