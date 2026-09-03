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Pevač Mitar Mirić privukao je veliku pažnju. prvo pesmom "Dotakni me", starom čak 31 godinu koja je sada veliki hit, ali i snimkom na mrežama gde ljudi ne prestaju da komentarišu njegovo lice.

On se sada oglasio za medije i otkrio prvo impresije zbog pesme zbog koje je ponovo u epicentru pažnje.

- Odlično sam, baš sam u nekoj trci. Evo ludnica, kao što ste se videli.

- Već se zna, pesma je pre 31 godinu izašla, ali je tavorila. Otkud znam ta PGP produkcija, verovatno nije reklamirala, reklama je sve, marketing je sve. Ova pesma je tavorila i Maloletnica koja je prošla, a ova je tavorila, ali ja sam verovao u tu pesmu i uvek sam verovao. Na mom je reprtoaru i pre svega bila, uvek sam je pevao. Ovi momci koji su to izveli, ja im se zahvaljujem, maestralo su izveli, izrežirali su kao da je sve postalo slučajno.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

Mitar zbog snimka usijao mreže

- Sada je hit, iznenadio sam se pozitivno, pa šta dalje.

- Ja sam prešišao sve. Nisam verovao to dok nisam otišao na prvi nastup, kad sam otišao ja sam tu pesmu pevao osam puta, čak osam puta.

Na samom kraju, mediji su ga pitali i za viralan snimak sa mreža, koji je izazvao buru zbog izgleda njegovog lica. On je sada otkrio šta se dogodilo.

- Nisam to namerno, ovaj moj administrator, on je malo više filtera stavio i to je to. Da nije toga bilo, ne bi sve novine objavile. To je sve slučajnost.

kurir / telegraf

Pogledajte dodatni snimak: