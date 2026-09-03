Slušaj vest

U toku su poslednje pripreme učesnika “Elite 10” koje će javnost upoznati 5. septembra. Veliki broj budućih elitara je došao na lekarski pregled, a jedna od novih učesnica je i Biljana Čavlin iz Novog Sada, ima 35 godina, a njen izgled je i više nego intrigantan.

Gotovo celo telo ima išarano, a na licu ima i tetovaže, između ostalih i da voli muški polni organ.

- Mene moje tetovaže ne karakterišu kao osobu, ako će neko da ima mišljenje o meni zbog mojih tetovaža, to govori o njemu. Tetovaže su privatna stvar, niko ne treba da ih zagleda. Nekulturno je da buljiš u njih. Nikad nisam imala problema zbog tetovaža, ljudi prilaze da mi kažu kako mi lepo stoje. Želela sam jedan dobar period da skinem ovu tetovažu sa lica, ali nisam, baš zato što ih nisam radila da bih ih skidala - kaže Biljana ističe da zbog tetovaža nikad nije imala problem sa poslom.

- Nikad zbog tetovaža nisam imala problem sa poslom. Bavila sam se plesom, imala sam sajt koji sam ugasila pre nego što sam ušla u “Elitu”. Ja imam taj cilj, dete i da završim sa noćnim životom. Želim da se preselim na selo i da živim normalan i zdrav život. Neka bude da sam animir dama, ali nisam prodavala svoje telo. Ja sam igrala “pul dens” u Sloveniji i Italiji - istakla je ona.

1/4 Vidi galeriju Biljana Cavlin Foto: Pravo lice estrade / printscreen

Podrška porodice nije izostala

Biljana otkriva da joj podrška ćerke najviše znači:

- Najbitnije mi je da me je ćerka podržala, pa onda i moji najbliži. Ćerka ima 15, ja 35 godina. Ćerku odgajamo moj bivši suprug i ja. Nemamo određene alimentacije, niti smo ograničeni. U odličnim smo odnosima, dao mi je podršku - rekla je ona.

"Anđela osim fizičkog izgleda nema ništa"

Amar Hamza je takođe jedan od budućih učesnika “Elite 10” koji je pomno pratio prethodne sezone. Nijedna rijaliti učesnica mu se ne dopada, te ih je i iskritikovao.

Ulazim slobodan, motiv je novac i ako uspem da sklopim prijateljstva. Molim Boga da ne nađem devojke, jer bolje da komentarišem druge, nego da mene komentarišu. Devet godina sam gledao rijaliti, sve ih znam. Najgore se pokazala Anđela Đuričić, Maja Marinković, Sofija. Anđela osim fizičkog izgleda nema ništa drugo. Da je pametna ne bi bila sa Gastozom nakon svih poniženja.

Na pitanje šta misli o Miljani Kulić, kaže:

- Psihijatrijski slučaj, a Jasenka je puta dva psihijatrijski slučaj. Ona je skriveni poltron Miljane Kulić. Anita je blam, eksperiment Matora, venčanje je eksperiment.

O Dalili Dragojević kaže:

- Milion evra. Njoj je Car digao cenu, dao bih joj 200.000 evra za ulazak. Ona je jedna od jačih ženskih igrača.

Još jedna učesnica Elite 10 je skrenula pažnju na sebe.

Pogledajte dodatni snimak: