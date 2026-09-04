OVAKO IZGLEDA PRIJA BEZ TRUNKE ŠMINKE U PRIRODNOM IZDANJU: Pevačica krstila ćerku, a evo gde smo je i s kim "upecali" pre samo nekoliko dana (PAPARACO)
- Aleksandra Prijović je uslikana u restoranu sa prijateljima u kratkoj crnoj haljini i bez šminke.
- Pevačica je bila raspoložena, razgovarala i fotografisala se sa gostima, a nedavno je krstila i ćerku Ariju u Hramu Svetog Save.
Aleksandra Prijović nedavno je izdala novi album, a tokom leta održala je i nekoliko velikih solističkih koncerata širom regiona.
Tokom pauza između koncerata, Prija je uživala i u odmoru, pa je tako gotovo celo leto provela u Crnoj Gori.
Naš paparaco uslikao je pevačicu u jednom restoranu, gde je bila u društvu prijatelja. Ona se tokom ručka ponašala kao sav normalan svet, na sebi je imala kratku crnu haljinu, dok na licu nije imala ni trunku šminke, a kosu je zavezala u rep.
Aleksandra je sve vreme s prijateljima razgovarala i smejala se, a nakon što su je i drugi gosti primetili u restoranu, ona se ljubazno pozdravila sa svima i fotografisala za uspomenu sa onima koji su to želeli.
Podsetimo, nedavno se u medijima pojavila vest da Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović nisu mogli da uđu u jedan restoran na Hvaru, a razlog je otkrila hostesa, koja ih je i obavestila da ne mogu ući. Kako je otkrila na Tiktoku, ona je Filipu, s kojim je razgovarala, rekla da ne može da sedne s porodicom na piće u restoran, a kako je navela, razlog je bio taj što su primali samo goste koji su želeli da jedu. Ona se pokajala zbog odluke, izvinila se pevačici i poručila joj da dođe opet, kao i da je ona časti.
Odmah je stigao i Aleksandrin odgovor, koji je za kratko vreme skupio ogroman broj lajkova.
- Ahaha. Nisam se naljutila! Vidimo se nekom drugom prilikom. P. S. Ja častim! - odgovorila joj je Aleksandra u komentaru na Tiktoku.
Inače, juče je u Hramu Svetog Save krštena i Aleksandrina ćerka Arija, a ponosna mama nije krila sreću zbog ovog događaja.
Kurir.rs
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