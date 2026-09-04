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Aleksandra Prijović nedavno je izdala novi album, a tokom leta održala je i nekoliko velikih solističkih koncerata širom regiona.

Tokom pauza između koncerata, Prija je uživala i u odmoru, pa je tako gotovo celo leto provela u Crnoj Gori.

Naš paparaco uslikao je pevačicu u jednom restoranu, gde je bila u društvu prijatelja. Ona se tokom ručka ponašala kao sav normalan svet, na sebi je imala kratku crnu haljinu, dok na licu nije imala ni trunku šminke, a kosu je zavezala u rep.

1/3 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Privatna arhiva

Aleksandra je sve vreme s prijateljima razgovarala i smejala se, a nakon što su je i drugi gosti primetili u restoranu, ona se ljubazno pozdravila sa svima i fotografisala za uspomenu sa onima koji su to želeli.

Podsetimo, nedavno se u medijima pojavila vest da Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović nisu mogli da uđu u jedan restoran na Hvaru, a razlog je otkrila hostesa, koja ih je i obavestila da ne mogu ući. Kako je otkrila na Tiktoku, ona je Filipu, s kojim je razgovarala, rekla da ne može da sedne s porodicom na piće u restoran, a kako je navela, razlog je bio taj što su primali samo goste koji su želeli da jedu. Ona se pokajala zbog odluke, izvinila se pevačici i poručila joj da dođe opet, kao i da je ona časti.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: ATA images

Odmah je stigao i Aleksandrin odgovor, koji je za kratko vreme skupio ogroman broj lajkova.

- Ahaha. Nisam se naljutila! Vidimo se nekom drugom prilikom. P. S. Ja častim! - odgovorila joj je Aleksandra u komentaru na Tiktoku.

Inače, juče je u Hramu Svetog Save krštena i Aleksandrina ćerka Arija, a ponosna mama nije krila sreću zbog ovog događaja.

Kurir.rs

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