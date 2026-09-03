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Lepa Brena privukla je pažnju svojim elegantnim izdanjem na krštenju male Arije, ćerke Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović. Pevačica je za ovu svečanu priliku odabrala belu haljinu ukrašenu velikom ružom na grudima, dok je stajling zaokružila šeširom i veoma visokim potpeticama.

Iako je izgledala besprekorno, visoke štikle zadavale su joj probleme pri hodanju. Brena je tokom spuštanja niz stepenice Hrama Svetog Save imala poteškoća da se kreće, pa joj je u pomoć priskočila Aleksandra, devojka njenog sina Viktora Živojinovića.

Mlada Aleksandra je takođe bila među gostima, a za ovu priliku izabrala je kratku belu haljinu i nešto niže potpetice. Upravo zahvaljujući tome mogla je bez problema da pomogne Breni i pridržava je dok su se spuštale ka kripti. Sve vreme je bila uz buduću svekrvu i pazila da joj hod po stepenicama prođe bez nezgode.

Foto: Printscreen

Aleksandra je inače već poznata u društvenim krugovima domaće estrade, a godinama se druži sa decom poznatih pevača i pevačica. Među njima je i Anastasija Ražnatović.

Da je Viktor veoma ozbiljan u vezi sa Aleksandrom, potvrđuje i činjenica da ju je ubrzo nakon početka njihove romanse predstavio porodici. Prema rečima izvora, svi su je veoma lepo prihvatili, a ubrzo je počela da provodi vreme i sa porodicom Živojinović na njihovim putovanjima i letovanjima.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra, Viktorova devojka Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Viktor zaljubljen u Aleksandru

„Viktor je veoma zaljubljen u Aleksandru i to se jasno vidi. Nije dugo čekao da je upozna sa porodicom, koja ju je odmah prihvatila. Pozvali su je i na zajedničko letovanje, pa je tako imala priliku da uživa sa njima na porodičnoj jahti“, ispričao je ranije dobro obavešten izvor.

Aleksandra se, osim šminkanjem, bavi i modom. Nakon dužeg planiranja pokrenula je sopstveni brend kupaćih kostima, a veliku podršku u tom poduhvatu dobila je upravo od Lepe Brene.

„Ona je veoma ambiciozna i dugo je razmišljala o pokretanju sopstvenog biznisa. Počela je kao šminkerka, a zatim je odlučila da napravi svoj brend kupaćih kostima. Brena joj je pružila veliku podršku i dala joj korisne savete, s obzirom na svoje dugogodišnje iskustvo u modi i biznisu“, naveo je izvor.

Kako je porodica Živojinović već posedovala idealnu kulisu za promociju, Aleksandra je fotografije svojih modela snimala i na njihovoj jahti, čime je dodatno promovisala svoj novi brend.

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